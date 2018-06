Irán inicia preparativos para construir centrifugadoras avanzadas en Natanz

(Agrega confirmación del OIEA)

Teherán/Viena, 5 jun (EFE).- Irán ha iniciado los preparativos para construir centrifugadoras avanzadas en su gran planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, en el centro del país, informó hoy el jefe de la Organización de Energía Atómica de la República Islámica, Alí Akbar Salehí.

Según explicó el iraní, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, fue informado sobre el comienzo de las actividades.

Un portavoz del OIEA confirmó hoy que la agencia nuclear de la ONU "ha recibido una carta de Irán el 4 de junio informando de que existe un cronograma tentativo para iniciar la producción de UF6".

El hexafluoruro de uranio (UF6) es un gas pesado, que al ser centrifugado a alta velocidad deja uranio enriquecido, un material de posible doble uso, civil y militar.

Según Salehí, ninguna de las medidas que tome Irán violará el llamado "plan conjunto de acción" (JCPOA, en sus siglas en inglés), firmado en 2015 con seis grandes potencias.

"Nuestros pasos no son contrarios al JCPOA", aseguró el jefe del programa nuclear iraní y explicó que su país dispone de una fabrica de "conversión de uranio", pero como en el pasado no tenía uranio natural la planta no estaba en funcionamiento.

Estados Unidos anunció el pasado 8 de mayo su retirada del JCPOA, porque considera que Irán no cumple con sus exigencias al mantener un ambicioso programa balístico y por expandirse militarmente por Oriente Medio y por sus amenazas contra Israel, el principal aliado estadounidense en la región.

El futuro del pacto nuclear, negociado durante casi dos años por Irán y seis grandes potencias (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) es incierto.

Los países europeos intentan mitigar los efectos de las sanciones que Estados Unidos ha anunciado que impondrá a Irán y a empresas de terceros países que hagan negocios en ese país.

Teherán, por su parte, ha amenazado con abandonar el pacto e intensificar sus actividades nucleares si no puede disfrutar de las ventajas económicas que les prometieron a cambio de limitar su programa nuclear.

El JCPOA prevé restricciones y limitaciones durante entre 10 y 25 años que afectan la cantidad y pureza del uranio enriquecido, además de la producción de agua pesada y también el desarrollo de nuevas tecnologías de enriquecimiento.

Salehi dijo hoy que en caso de que pacto se venga abajo, Irán producirá una las centrifugadoras de nueva generación (más rápidas) pero de momento actuará en el marco del acuerdo nuclear.