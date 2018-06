González: "Los partidos de la eliminatoria no se van a parecer a los de Liga"

Zaragoza, 5 jun (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, "Natxo" González, ha comentado hoy que los partidos de la primera eliminatoria por el ascenso que jugará su equipo contra el C.D. Numancia no van a tener "nada que ver" con los que ambos equipos disputaron en Liga y en los que se impuso el conjunto aragonés.

"Los encuentros de la eliminatoria no tienen nada que ver con la Liga. No me sirven los resultados anteriores para nada. Tenemos que estar a un muy buen nivel y debemos dar un paso más que en la Liga si queremos lograr un buen resultado mañana", ha advertido el preparador del conjunto aragonés.

A este respecto ha añadido que aunque son los mismos equipos con sus características propias hay un componente que es "emocional" y que lo hace "diferente".

"Aquí no tienes margen de error, no hay más partidos, no hay tiempo para recuperarse, es una eliminatoria y el nivel emocional es decisivo", ha subrayado el técnico zaragocista que ve a su equipo "con la alegría de siempre" para afrontar la eliminatoria, que es uno de los motivos por los que su equipo la está disputando.

"Natxo" González ha explicado que su equipo llega "bien" a este envite y que los números que ha hecho, así como el último tramo liguero, lo reflejan. Igualmente opina que tanto a nivel físico como mental llega "en un momento óptimo" aunque también reconoce que eso "no significa nada". Sin embargo, se aferra a la "tranquilidad" de que el Real Zaragoza transmite "muchas cosas positivas" que le hacen ser optimista para esta eliminatoria.

El entrenador del Real Zaragoza no ha tenido ningún problema en asumir el favoritismo que se le otorga a su equipo: "Me da igual . Es típico pasar el favoritismo al rival. Si nos lo quieren pasar bienvenido sea. Somos conscientes de la dureza del enfrentamiento, sabemos quiénes somos y de dónde venimos, somos un equipo humilde y no me genera nada especial en ese sentido".

El primer objetivo del técnico vitoriano es plantearse un partido de 90 minutos y no de 180: "Ya pensaremos en los siguientes 90 minutos. No nos debemos desviar de lo importantes que son los 90 minutos de mañana. Hay que focalizar en qué tenemos que hacer en Soria para conseguir un buen resultado".

"Natxo" González no considera clave el factor campo para la resolución de la eliminatoria e incluso ha comentado que no le hubiera importando jugar primero en La Romareda.

"El objetivo es centrarnos en que no hay un segundo partido. Luego, en el minuto 65 ó 70, si tienes que jugar con ese segundo partido, se haría. Lo mejor es entrar como si fuera una final hasta el minuto 70 y luego lo consideraremos una semifinal", ha detallado.

Para el entrenador del Zaragoza es fundamental marcar un gol en Los Pajaritos: "más al ataque o más replegados, hay que enchufarla".

Sobre el rival ha comentado que domina muchas situaciones, que a nivel futbolístico es bueno en las segundas jugadas y en la apertura a bandas con centros laterales.

"Un alto porcetaje de goles que ha logrado han llegado desde la izquierda con Marc Mateu. Pere Milla se mueve bien entre líneas provocando desajustes que, por dentro, también son capaces de aprovechar. Han sido muy fiables en casa durante todo el año y aparte está lo emocional que dependerá de quién lo maneje mejor", ha considerado.