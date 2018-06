Gabilondo no descarta ser ministro aunque ahora vive "por y para Madrid"

Madrid, 5 jun (EFE).- El portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, no ha descartado hoy la posibilidad de ser ministro de Educación en el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha dicho que vive "por y para Madrid" y no tiene "ninguna razón para estar en ninguna otra cosa" porque no le han llamado.

"Yo vivo por y para Madrid, ésta es mi propuesta y mi entrega política. Estoy en eso, absolutamente en eso, no estoy en ninguna otra cosa", ha dicho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Gabilondo ha señalado que "en este momento" no tiene "ninguna razón para estar en ninguna otra cosa" porque ha asegurado que nadie le ha llamado "para estar en ninguna otra cosa".

Sin embargo, el que fuera ministro de Educación en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha comentado que si le llamaran para ocupar un cartera en el Gobierno "ya veremos lo que ocurre" porque no descarta dedicarse a "las cosas que sean necesarias o interesantes en esa dirección".

"Estoy por la labor de esto y por todas las labores que haya que hacer al servicio de España", ha manifestado.

Con todo, ha recalcado que "ahora" está "en la labor de Madrid" y no piensa dejar este proyecto salvo que lo "echen".

Gabilondo ha comentado que no tiene "obsesión" por llegar a ser ministro, aunque si cuentan con él asumirá el cargo con "responsabilidad, seriedad, encantado, con toda la ilusión y con toda la fuerza".

"Mis principios, mi posición, suele ser tratar de buscar en qué lugar puedo ser más interesante para los intereses de los ciudadanos", ha sostenido.

Gabilondo es el único aspirante en las primarias donde se elegirá al candidato del PSOE-M para las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, previstas para mayo de 2019.

"Estoy en un proceso de primarias, en la recogida de avales paras ser candidato por y para Madrid, para merecer la confianza del PSOE como candidato", ha comentado.

Preguntado sobre cuáles cree que deben ser las prioridades en materia de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez, ha respondido que sigue siendo partidario de alcanzar un pacto educativo entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas.

"No se me ha pasado, era una convicción, no un estado de ánimo", ha declarado.