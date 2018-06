Empresas españolas, mas concienciadas en medio ambiente que otras según ONU

Málaga, 5 jun (EFE).- El director del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal) de la agencia UNITAR de la ONU, Julio Andrade, ha asegurado hoy que "las empresas privadas en España están mas concienciadas que en otros países" en el cuidado del medio ambiente y la gestión de sus residuos.

En declaraciones a Efe, Andrade ha asegurado que hay algunas empresas "más avanzadas que otras" en la implantación de medidas para reducir la huella ambiental, pero cree que "cualquier empresa por cualquier acción que sea aporta al cuidado del medio ambiente".

"En España hay más de 3.000 empresas comprometidas que han firmado la adhesión al Pacto Mundial de responsabilidad social empresarial de la ONU y yo animo a firmar esa adhesión a todas, porque sin un mundo sostenible no podemos avanzar", ha comentado.

El director del Cifal, que ha participado hoy en una limpieza de la playa de Malapesquera en Benalmádena (Málaga) organizada por el Aquarium Sea Life por el Día Mundial del Medio Ambiente, ha remarcado la importancia de la intervención de las Naciones Unidas para que las empresas privadas y públicas gestionen sus residuos.

También ha animado a las administraciones locales, regionales y nacionales a contribuir con el medio ambiente mediante la aplicación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU en su día a día.

Estos objetivos, según las Naciones Unidas, son "un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia".

"Tenemos que sensibilizar a la población, empezando por los niños, de la importancia de reciclar, y esa tiene que ir aparejada a una formación a los responsables públicos y a una concienciación de que cada uno de nosotros en nuestra esfera individual o colectiva podemos contribuir al desarrollo de esos ODS", ha asegurado Andrade.

El director del Cifal ha asegurado que desde su centro contribuyen dando formación a todos los líderes y autoridades públicas en esos ODS, y cree que esa "política de sensibilización" tiene que expandirse "lo máximo posible".

Además, ha añadido que "hay mil maneras" de que cada ciudadano "contribuya respetando el medio ambiente en general", tanto en hábitos de consumo como de cuidado del medio natural.

"Compramos y aceptamos bolsas de plástico, cuando en otros países la bolsa de plástico ya no es un medio; hay que ir avanzando hacia otro consumo que no pase por la botella de plástico o que use materiales biodegradables, hay que reciclar en el hogar, no hay desperdiciar agua cuando abrimos el grifo etcétera", ha enumerado.

Cree que, con esa visión global de vida en el mundo y de que cada acto por pequeño que sea cuenta, "cada uno puede contribuir y hacer un mundo mejor".