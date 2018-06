ERC dice al PSOE que designar a Borrell "no es la mejor forma de empezar"

Barcelona, 5 jun (EFE).- La portavoz de ERC en el Parlament, Anna Caula, ha advertido hoy al PSOE de que designar a Josep Borrell como ministro "no es la mejor forma de empezar" su etapa de Gobierno si quiere abrir un diálogo con el gobierno catalán y "ser sensible a la realidad plurinacional del Estado".

Según ha indicado Anna Caula en una rueda de prensa, si ERC votó a favor de la moción de censura no es porque confiara en el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino porque votaron "'no' a Mariano Rajoy, y un 'no' a un gobierno y un partido con múltiples casos de corrupción y que no admite la pluralidad nacional".

"A partir de aquí, -ha añadido- esperamos un cambio de gobierno, y estamos a la expectativa de encontrar un enfoque distinto, un ejecutivo sensible a la realidad plurinacional y a las demandas que se plantean desde Cataluña".

Anna Caula ha explicado que, a la vista de los nombres de ministros que se han dado a conocer, no son "demasiado optimistas", pero valorarán los hechos y esperan "un cambio de filosofía y de sensibilidad con respecto a Cataluña".

Sobre la dimisión de Mariano Rajoy como líder del PP, esta misma portavoz republicana ha señalado que "los hechos ponen a cada uno en su lugar", y ha considerado que con "errores graves" y "una corrupción generalizada" en otro país el líder de este partido "ya habría dimitido mucho tiempo antes".