Another Way Film Festival incluye ciclo sobre la relación con la naturaleza

Madrid, 5 jun (EFE).- La relación del hombre con la naturaleza centrará el ciclo "As Human as You" de la próxima edición del Another Way Film Festival que servirá, del 13 al 15 de junio, como preámbulo del certamen.

Se trata de ofrecer una experiencia cinematográfica con "la que el espectador reconecte con la naturaleza" a través de tres películas, han explicado los organizadores en un comunicado.

La selección del ciclo está compuesta por tres documentales emblemáticos: 'Koyaanisqatsi' (1982, Godfrey Reggio), 'Human' (2015, Yann Athus Bertran) y 'Life in a Day (2011, Kevin Macdonald).

Para crear "As Human as You", la organización del festival se ha apoyado en tres poemas visuales "con los que reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza", ha afirmado la directora de Another Way, Marta García Larriu.

Los tres filmes apuestan por retratar, de distinta forma, al ser humano y su experiencia de la naturaleza; mientras 'Koyaanisqatsi', cinta producida por Francis Ford Coppola, se limita a reflejar la colisión entre el mundo urbano y el natural, 'Human' apuesta por dar voz a personas anónimas y sus historias alrededor del mundo.

Por su parte, 'Life in a Day', producida por Ridley Scott, es un experimento visual "sin precedentes" que sirve como cápsula del tiempo para mostrar a generaciones futuras cómo era la vida el 24 de julio de 2010.

El Another Way Film Festival, que cuenta con EFEverde como "media partner", celebrará su cuarta edición en el próximo mes de octubre y traerá a Madrid diversas películas documentales con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre los retos y las soluciones medioambientales, "impulsando la actuación del público hacia un desarrollo sostenible", ha indicado su organización en un comunicado.