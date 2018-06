WTTC ve en la biometría la solución para aumentar la capacidad de aeropuertos

Sídney, 4 jun (EFECOM).- El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ve en la biometría la solución para incrementar la capacidad de los aeropuertos de cara al crecimiento de la demanda previsto en los próximos años.

Su presidenta ejecutiva, Gloria Guevara, ha señalado hoy a Efe, tras su intervención en la asamblea general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que la inversión en biometría es inferior a la que se necesita para los nuevos aeropuertos, cuya construcción, además, suele tardar hasta 10 años.

Las infraestructuras deben prepararse para acoger en el futuro no muy lejano el doble de pasajeros que ahora y, aunque haga falta construir nuevos aeropuertos, gracias a la biometría, no será necesario duplicar su número actual para hacer frente al incremento de la demanda, ha asegurado.

Guevara está convencida de que la tecnología "nos permitirá movilizar más gente de forma más eficiente" y maximizar las infraestructuras, y "si no nos ponemos las pilas y no trabajamos en conjunto con los gobiernos para utilizar la biometría, no podremos capitalizar esta oportunidad de crecimiento".

Se pueden generar entre siete millones y diecinueve millones de empleos utilizando este método y WTTC calcula que, de todos los puestos de trabajo que se van a generar en el futuro en el sector, entre un 12 % y un 30 % dependerá de esta tecnología.

Tanto los aeropuertos como las aerolíneas están ya trabajando en ello, pero es necesario hacerlo conjuntamente con los gobiernos porque es necesario que se complete toda la cadena que incluye la seguridad, la emigración y la aduana, entro otros.