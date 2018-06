Reyes, dispuesto a seguir jugando unos años más "mientras el cuerpo aguante"

Madrid, 4 jun (EFE).- El ala-pívot del Real Madrid Felipe Reyes, a punto de convertirse en el jugador con más partidos disputados en la era ACB, aseguró que aún podrá seguir en activo "unos años más" si se sigue encontrando bien física y mentalmente.

El capitán blanco, de 38 años, igualará este martes, en el segundo partido de semifinales ante el Herbalife Gran Canaria, los 756 partidos de Rafa Jofresa. "Nunca, ni en mis mejores sueños, llegue a soñar que sería el jugador con más partidos", reconoció en una entrevista publicada en la web de la ACB.

"Mi intención -añadió- es seguir jugando mientras que el cuerpo aguante y sobre todo, la mente. Físicamente me encuentro muy bien y mentalmente también porque tengo gente que me aconseja y me ayuda, una familia increíble que me entiende y me ayuda para que no me venga abajo".

El jugador cordobés se mostró "muy feliz y contento" ante una nueva marca en su carrera que le motiva "muchísimo" al conseguirla en una liga tan "fuerte y competitiva" como la española y habiendo jugado solo en dos equipos, el Real Madrid y el Estudiantes.

Sobre Rafa Jofresa, al que igualará este martes y superará en el ránking de participaciones ligueras en el tercer partido de la serie de semifinales, dijo que es un base que siempre le gustó por su estilo a la hora de dirigir y por cómo hacía jugar a sus compañeros.

"Superar a un crack que ha hecho tanto para mí es un orgullo y un lujo", reconoció Reyes, y señaló que sin lesiones se puede aguantar muchos años en activo ya que los jugadores están muy bien cuidados por los servicios médicos de sus respectivos clubes. "Gracias a ellos estoy así a esa edad", añadió.

Su récord de partidos se lo dedica especialmente a sus padres, que les apoyaron para que trabajasen en lo que les hiciese más felices, a su mujer, que al ser exjugadora le "entiende y apoya", y a su hermano Alfonso "que siempre ha sido un espejo en el que fijarse" y gracias a él ha llegado a ser quien es.