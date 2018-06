Ramos e Iniesta "sacan la lengua" a la muerte súbita

Las Rozas , 4 jun .- Los capitanes de la selección española Sergio Ramos y Andrés Iniesta, apadrinaron la acción solidaria 'Pirulate' de la Brugada Foundation, que lucha contra la muerte súbita.

Ramos e Iniesta colaboraron con un tema que les afectó directamente con el fallecimiento de dos íntimos amigos del fútbol como Antonio Puerta y Dani Jarque.

"Es muy difícil de asumir cuando ocurre porque es inexplicable que a un deportista le pueda pasar, con todos los controles que pasamos durante toda la temporada", reconoció Iniesta que pese a quedar marcado por el repentino adiós de Jarque, admite que en el desarrollo de su profesión no piensa en que puede ocurrir un caso de muerte súbita.

"Realmente no piensas en cosas malas, intentas estar lo más controlado posible mediante todo tipo de pruebas y es importante no vivir con miedo por cualquier situación que te puede pasar en tu vida. Estas cosas por el impacto que tienen y las personas que lo han sufrido tiene más altavoz, pero estamos intentando luchar minimizándolo y que esté controlado", añadió.

Los dos internacionales españoles comparecieron junto a los doctores Josep y Ramón Brugada más Georgia Sarquella Brugada, representantes de la fundación. Se convirtieron en padrinos de excepción de 'Pirulate', una acción solidaria con piruletas azules que busca salvar miles de corazones y transmitir un mensaje de vida e ilusión. "Sácale la lengua a la muerte súbita" es su lema.

"Llevamos bastantes años colaborando con fundaciones relacionadas con enfermedades y cosas que no tienen explicación, suceden de repente. Siempre he preferido estar en la sombra, cuando se ayuda de corazón no hay que ponerse medallas. Es un orgullo ayudar para investigar cosas nuevas, con fundaciones y gente que lo pasa mal. Nosotros con Puerta y Jarque lo pasamos muy mal, pero cada muerte es igual de relevante", destacó Ramos.

Hoy en día casi 5 millones de corazones en el mundo, y más de 30.000 en España, se apagan cada año a causa de la muerte súbita. La prevención es el factor clave y con el objetivo de concienciar a la sociedad y recaudar fondos para la investigación, nace una campaña con la que se ha volcado la selección española.