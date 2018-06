Perarnau: "La continuidad de Gerard Moreno está muy difícil"

Cornellà de Llobregat , 4 jun .- El director general deportivo del Espanyol, Óscar Perarnau, ha reconocido este lunes en la presentación del nuevo entrenador del equipo, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', que la continuidad del delantero Gerard Moreno "está muy difícil", ya que el Villarreal puede ficharlo por 20 millones de euros.

Perarnau ha desvelado que el club blanquiazul ha "rechazado" varias ofertas por el centrocampista David López. El canterano ha sido uno de los jugadores más utilizados en la pasada campaña.

La situación del lateral izquierdo Aarón Martín es similar, aunque no se han producido ofertas. "No han llegado propuestas concretas. Es uno de los jugadores por el que más preguntan, pero no hay nada formal", ha dicho.

El director general deportivo blanquiazul ha avanzado que el Espanyol tiene la intención de renovar al delantero Sergio García: "El club tiene la voluntad de que siga. Tenía una cláusula que no se ha cumplido (un mínimo de 20 partidos con 45 minutos jugados), pero queremos que siga y nos ayude a crecer".