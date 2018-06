Muguruza: "Me apetece jugar mucho contra Sharapova"

París, 4 jun (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, tercera del mundo, aseveró que le apetece "mucho" medirse en los cuartos de final de Roland Garros ante la rusa Maria Sharapova, aunque su historial de enfrentamientos no le sea favorable.

"Es un buen partido, unos buenos cuartos, me apetece jugar mucho este partido. No veo a ninguna favorita", manifestó Muguruza, quien avanzó a los cuartos beneficiada por la retirada de su rival, la ucraniana Lesia Tsurenko, quien tuvo un percance físico en el inicio del partido.

Los enfrentamientos ante la rusa son desfavorables para la española, la última vez en 2014.

Muguruza, de 24 años, sostuvo que ese historial no tiene porqué influir de nuevo, pues sus partidos ante la rusa fueron "hace mucho tiempo".

"Tenemos un juego bastante agresivo las dos", analizó la española, que es la única jugadora que puede arrebatarle el número uno mundial a la rumana Simona Halep, después de la eliminación de la danesa Caroline Wozniacki, la segunda del mundo.

La rusa jugó "espectacular" ante la checa Karolina Pliskova, sexta del mundo, señaló.

Sharapova, de 31 años, también llega fresca a los cuartos de final, ya que su rival de octavos, la estadounidense Serena Williams, anunció su retirada momentos antes del partido por problemas físicos.

"Me pilló completamente de sorpresa. Me imagino que tendrá sus razones", comentó Muguruza sobre el abandono de Williams.

La tenista española reconoció que ha tenido un día atípico en Roland Garros.

"Ha sido un día largo de espera. Me pusieron en la pista uno (y no en ninguna de las principales) y pensé en decir: 'porqué me ponéis allí', pero bueno no lo decido yo. Y al final mira tanta espera...", concluyó.