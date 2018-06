Leslie Knight regresa al Mann-Filter

Zaragoza, 4 jun (EFE).- La ala-pívot estadounidense Leslie Knight (1,83 metros y 32 años) regresa al Mann-Filter, club con el que ha llegado a un acuerdo este lunes, tras haber militado en el mismo durante la temporada 2013-14.

"Knight dejó un excelente recuerdo personal y deportivo. Su regreso era una de las prioridades en la formación de la próxima plantilla del equipo", ha informado el Mann-Filter.

Tras jugar en su país de origen, Estados Unidos, militó un año en el Cantú italiano y comenzó a continuación su ya larga trayectoria en España. Jugó cuatro temporadas en Liga Femenina 2 en Alcobendas, de donde llegó a la primera liga nacional con el Mann-Filter donde superó los 10 puntos anotados de media y también los 10 de valoración. Las últimas cuatro temporadas ha jugado en el Campus Promete de Logroño y ahora regresa al club de la capital aragonesa como nacional.

En declaraciones al club la jugadora ha explicado que le hace "muchísima ilusión" volver a Zaragoza y da las gracias por confiar en ella "como persona y como jugadora".

"El Mann-Filter fue quien me dio la oportunidad de debutar en la máxima categoría y me trató con un gran cariño. Me llena de felicidad volver a estar con esa buena gente del club con algunos de los cuales nunca he perdido el contacto. Zaragoza es una ciudad con mucho encanto y la afición es maravillosa. Tengo muchas ganas de que llegue ya se septiembre para incorporarme a este nuevo proyecto ilusionante. Estoy encantada", ha destacado.

Por su parte, el entrenador del equipo, Fabián Téllez, ha mostrado su satisfacción por el fichaje: "Leslie es un lujo de jugadora por su capacidad de trabajo y su personalidad. Estoy convencido de que nos va a ayudar en muchas facetas y es capaz de alternar varias posiciones en la pista. Será muy importante también por su experiencia y su profesionalidad para ayudar a madurar a nuestras jóvenes".