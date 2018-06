Lasure: Afrontamos la eliminatoria contra el Numancia como si fuera una final

Zaragoza, 04 jun (EFE).- El jugador del Real Zaragoza Daniel Lasure ha indicado hoy que su equipo afronta la primera eliminatoria de ascenso a Primera División que le va a enfrentar esta semana al . Numancia "como si fuera una final".

"El equipo está muy bien a nivel mental. No es un partido de Liga, es una eliminatoria de playoff en la que cuentan otro tipo de cosas, otros condicionantes y la vamos a afrontar como si fuese la primera final y a ver si somos capaces de llegar a la segunda", ha añadido el defensa zaragocista en declaraciones a EFE.

El jugador de la cantera del Real Zaragoza no se ha sorprendido de la gran segunda vuelta que ha realizado su equipo, en la que ha sido el mejor de la categoría, sumando 47 puntos, con un balance de quince victorias, dos empates y cuatro derrotas, porque ha explicado que la plantilla siempre ha sabido que estaba trabajando muy bien y que sabía que si se hacen las cosas así "todo puede salir".

"Quizá pudiera estar más sorprendida la gente que lo ve desde fuera porque no sabe cómo se trabaja y ha visto un cambio de resultados tan drástico que puede sorprender, pero a nosotros no. Hemos hecho un esprint brutal y lo que hemos conseguido ha sido por méritos propios aunque hubo momentos de dudas y dificultades por navidades, en que pensábamos en no descender. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y lo estamos viviendo con mucha ilusión", ha añadido.

Sobre su rival ha destacado "la presión" que pueda ejercer, así como el hecho de que es un equipo que "sale muy fuerte". También ha avisado de que en la delantera cuenta con jugadores "peligrosos que tienen dinamita" y que los hombres de banda ponen "buenos centros" que le pueden complicar las cosas al conjunto aragonés.

El canterano del Real Zaragoza no cree que en la eliminatoria pueda existir relajación por parte del conjunto maño por el hecho de que haya quedado por delante del equipo numantino en la clasificación y porque en la Liga regular venciera tanto en el partido jugado en Los Pajaritos como en La Romareda.

"Puede la ilusión con la relajación. Da igual que les hayamos ganado. Es una final y todos somos conscientes de lo que hay que hacer para ganar a estas alturas. No vale la relajación y no creo que nadie vaya a tenerla", ha asegurado.

El zaragozano cree que, en gran parte, la culpa de los grandes resultados del equipo en la segunda vuelta ha sido de los seguidores del estadio de La Romareda por el apoyo que han mostrado al equipo.

"Nuestros aficionados han sumado y esperamos que siga siendo así, que se llene, que nos dé su aliento y que siga apretando cuando las cosas vayan mal porque se nota su empuje. Cuando te falta el aliento ellos hacen que tengas fuerza para el último esprint y la última carrera", ha destacado.

Lasure opina que en el partido del próximo miércoles el conjunto maño debe salir "fuerte" para intentar lograr un buen resultado porque, a pesar de que en casa el Real Zaragoza se ha mostrado muy sólido, no deben pensar que solo con el resultado de La Romareda se vaya a superar la eliminatoria.

"Marcar un gol en Soria sería importante para afrontar con garantías el partido de vuelta. En la ida es más importante marcar fuera y en la vuelta, al revés, no encajar", ha analizado el lateral izquierdo del conjunto zaragozano.

Sobre la aportación que están teniendo jugadores de la cantera como Delmás, Lasure, Zapater, Raúl Guti o Pombo en la presente temporada, ha comentado que está "muy contento" por ello.

"No recuerdo esto en el Zaragoza desde hacía años. Sólo se habían visto jugadores de la cantera esporádicamente y ahora vemos a jugadores que juegan muchísimos minutos, que tienen muchísima participación y que han aportado mucho"m ha señalado.

Para el joven jugador aragonés este hecho es "el sueño" de cualquier canterano. Igualmente considera "indescriptible" poder jugar con el equipo de su tierra con el que ha cumplido el sueño de su vida.

"Llevaba desde los diez años esperando esto, me aferro a ello e intento que la gente pueda disfrutar", ha finalizado el zaguero del conjunto zaragozano.