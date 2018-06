Impey: "Me sorprendió ganar a Kwiatkowski y Alaphilippe"

Redacción deportes, 4 jun (EFE).- El sudafricano Daryl Impey (Mitchelton Scott), ganador de la primera etapa en línea del Dauphiné, se mostró "sorprendido" por su victoria ante rivales de la talla del polaco Michal Kwiatkoswki y del francés Julian Alaphilippe.

"Me sorprendí a mí mismo al derrotar a hombres como Kwiatkowski y Alaphilippe justo antes del Tour de Francia, así que es un buen paso en mi carrera. Ganar en el Dauphiné es importante porque es una gran carrera, así que estoy realmente contento", comentó en la meta.

Impey, ganador en 2018 del Tour Down Under y campeón nacional en ruta y contrarreloj, dijo que su éxito no estaba previsto y que sólo al final se sintió con fuerza para intentarlo.

"No tenía ningún plan, incluso en la reunión de la mañana, cuando el equipo dijo que podría apostar por mí, pensé que era un poco exagerado porque no sabía cómo iba a responder. Luchando hasta el final me vi delante y con opciones, por lo que lo intenté a 200 metros y todo salió a la perfección", destacó.