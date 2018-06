Impey se muestra implacable en el primer esprint y Kwiatkowski sigue líder

Redacción deportes, 4 jun (EFE).- El sudafricano Daryl Impey (Mitchelton Scott) se mostró poderoso al esprint y ganó la primera etapa del Dauphiné, entre Valence y Saint-Just-Saint-Rambert, de 179 kilómetros, en la que el polaco Michal Kwiatkowski (Sky) mantuvo el liderato.

Impey, de 33 años, ganador del Tour Down Under a principios de temporada y campeón nacional en ruta y contrarreloj, no tuvo rival en un final seleccionado por la subida cercana a meta que retrasó a varios velocistas y se impuso con claridad ante la resistencia del francés Julian Alaphilippe (Quick Step) y del alemán Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), con un tiempo de 4h.24.26 en una jornada con siete cotas que se cerró a una media de 40,6 kms/hora.

A pesar de que el recorrido se complicó al final, la dureza no fue suficiente para sorprender a los favoritos, que estuvieron atentos en el tramo final, e incluso con ataques como los del español Marc Soler o el italiano Vincenzo Nibali.

Michal Kwiatkowski se mantuvo atento en todo momento y bien protegido por su equipo a la hora de la pelea final, y se mantuvo como líder con 2 segundos sobre Impey, que ahora es segundo en la general, y 3 respecto al italiano Gianni Moscon (Sky).

Nada más empezar la etapa y en el ascenso al Col de Leyrisse (2a). Nicolas Edet (Cofidis), Brice Feillu (Fortuneo) y Lawson Craddock (EF-Drapac) iniciaron la escapada del día con permiso de un pelotón que los mantuvo a raya en todo momento a medida que iban superando las siete cotas de un recorrido escarpado.

La máxima diferencia de la escapada fue de 6 minutos. El francés Feillu se dedicó a puntuar en cada uno de los pasos de montaña hasta adjudicarse el liderato de escaladores en la Cota de Saint-Agrève, tercera tachuela de la jornada.

Tardó en reaccionar el grupo, pero lo hizo bajo el impulso del Quick Step y del Bora a 60 kilómetros de meta, cuando apenas el retraso era de 2 minutos.

La lluvia no impidió un ritmo elevado de caza, que cumplió su objetivo a 11 kilómetros de la llegada, ya dentro del circuito final de 12 kilómetros al que había que dar dos vueltas con el doble paso incluido a la Cota de Barrage de Grangent, una subida de 1,3 kilómetros al 4,5 por ciento.

Trataron de rebelarse Edet y Craddock, pero el grupo ya marchaba lanzado, voraz en el ritmo para la pelea definitiva por la victoria con los hombres del Lotto Soudal con el látigo al frente. Momentos de nervios y algunas caídas que perjudicaron al Ag2r con dos ciclistas en el asfalto.

Los hombres del líder tomaron el mando a 7 de meta en zona de descenso y curvas que aconsejaban evitar sustos. Con el pelotón estirado algunos trataron de evitar el esprint, como los españoles Iván García Cortina (Bahrain) y Marc Soler y el italiano Nibali, pero Sky y Quick no permitieron el despegue.

También ensayó Alaphilippe con un poderoso demarraje, pero del francés se ocupó el propio Kwiatkowski. No hubo manera de sorprender a un grupo numeroso de donde iba a salir el vencedor. Faltaban velocistas, pero Daryl Impey estaba presente para imponer la ley del más fuerte.

La segunda etapa se disputará este martes, de Montbrison a Belleville, con un recorrido ondulado de 181 kilómetros.