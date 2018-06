Hortelano: "Me da confianza ver que tengo margen de mejora en 200"

Redacción deportes, 4 jun (EFE).- El español Bruno Hortelano, campeón de Europa de 200 metros, dijo haber adquirido "mucha confianza" al verse con "margen de mejora" en la prueba del doble hectómetro tras su reaparición el pasado domingo en Hengelo (Holanda), donde con un tiempo de 20.35 segundos solo cedió por una sola centésima ante el sudafricano Luxolo Adams.

El mejor velocista español de todos los tiempos regresó con éxito a su distancia desde el accidente de tráfico que sufrió en Madrid en septiembre de 2016, en el que sufrió una grave lesión en su mano derecha. Tras la experiencia, sensaciones inmejorables en el campeón español

"Siendo la primera carrera de 200 en casi dos años, estoy muy satisfecho con la marca y con la actuación ante atletas de altísima calidad internacional. Veo margen de mejora en mi 200 y eso me da mucha confianza", asegura el campeón español, que participó en la tercera carrera desde su reaparición y la primera de 200 metros desde el 17 de agosto de 2016, cuando corrió la tercera semifinal olímpica en Río.

Hortelano también se mostró satisfecho al haber ejecutado la carrera conforme a lo previsto.

"Antes de la carrera me encontré tranquilo y feliz. Solo tenia en la cabeza mi plan de carrera. En la curva me encontré muy rápido y fluido, como si las piernas corrieran solas. Me vino fácil la velocidad en los primeros 50 metros y eso me dio confianza de seguir el ritmo en la recta", comentó.

Una vez en la recta de llegada, Hortelano se vio entre los atletas más destacados y en posición de disputar la victoria.

"Me encontré junto a los mejores de la carrera al entrar en la recta y pude mantener el ritmo y la técnica para llegar con fuerzas hasta el final, donde conseguí escaparme un poco de todos menos del sudafricano. En resumen, ejecuté el plan que había visualizado", concluyó.