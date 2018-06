Banco chileno BCI concluye con éxito compra del City National Bank de Florida

Santiago de Chile, 4 jun (EFECOM).- El banco chileno de Crédito e Inversiones (BCI) concluyó con éxito la compra del TotalBank en Estados Unidos a través de su filial CNB (City National Bank of Florida), en una operación de unos 528 millones de dólares, informó hoy la empresa.

Los reguladores, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y el Banco Central, visaron la compra, que permitirá al CNB ser el tercer banco más grande del estado de Florida con activos por unos 14.000 millones de dólares.

"La autorización por parte de la Oficina del Controlador de la Moneda de Estados Unidos (Office of The Comptroller of The Currency) fue otorgada con fecha 2 de abril de 2018, la autorización del Banco Central de Chile fue otorgada con fecha 31 de mayo de 2018, y la autorización por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fue otorgada con fecha 1 de junio", indicó el BCI en un comunicado.

En una nota a la Comisión del Mercado Financiero (CMF), el BCI indicó que la operación se enmarca en su decisión "de consolidar su presencia en Florida, un mercado atractivo en tamaño y crecimiento, con 546.000 millones de dólares en depósitos totales".

Explicó además a la CMF que la operación consiste en "una fusión por incorporación de TotalBank en el City National Bank of Florida (CNB), sociedad filial de Bci constituida y vigente bajo las leyes de Florida".

"Estamos muy orgullosos de esta operación pues consolida nuestra posición en el cuarto estado más grande en depósitos de EEUU, transformando a City National Bank transformando a City National Bank en el tercer banco basado en Florida, alcanzando economías de escala relevantes para la operación del negocio", destacó el gerente general del BCI, Eugenio Von Chrismar.