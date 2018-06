El argentino Alan Brandi renueva hasta 2020 con el Jaen Paraíso Interior

Jaén, 4 jun (EFE).- El pívot argentino Alan Brandi Cuasnicú ha renovado este lunes hasta 2020 con el Jaén Paraíso Interior FS, con el que esta temporada ha logrado el título de Copa de España y el subcampeonato en la del Rey, informó el jugador en la web del conjunto jienense.

Brandi, de 30 años y campeón del mundo con la selección albiceleste, llegó al equipo jiennense esta temporada procedente de la Luparense de Italia; y ha marcado 14 goles en 34 partidos ligueros, 4 en la Copa del Rey y uno en la Copa de España.

Ha sido uno de los futbolistas que ha contado con más minutos esta temporada y desde la dirección deportiva se había fijado como un objetivo primordial su renovación.

"Estoy muy feliz por seguir en el club y formar parte de este proyecto. Espero que entre todos sigamos haciendo crecer al Jaén Paraíso Interior FS y hagamos disfrutar a nuestra afición", dijo.

El internacional argentino recalcó además que en Jaén se siente como en casa y eso ha pesado mucho a la hora de valorar su futuro.

"He decidido seguir en Jaén y no escuchar otras propuestas porque me siendo muy bien en el club y en la ciudad y creo además que el proyecto es muy bonito y me gustaría seguir creciendo ayudando a que el club se consolide también", concluyó.