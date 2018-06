Löw apuesta por Manuel Neuer en su convocatoria definitiva para el Mundial

Berlín, 4 jun (EFE).- El seleccionador alemán, Joachim Löw dio a conocer este lunes su convocatoria definitiva para el Mundial de Rusia 2018 en la que incluye al meta Manuel Neuer, pese a los ocho meses que estuvo de baja debido a una fractura en un pie.

La presencia de Neuer -que será titular en Rusia según los planes del seleccionador- es lo más llamativo de la convocatoria de Löw que descartó al meta Bernd Leno, a los delanteros Niels Petersen y Leroy Sané y al defensa Jonathan Tah.

"Hay días mejores en la vida de un seleccionador que cuando tiene que enviar a casa a cuatro jugadores que en principio también hubieran merecido ir al Mundial", dijo Löw.

"Fue una decisión muy apretada, si se hubiera tratado de una carrera de cien metros la decisión se hubiera tomado por foto finish", agregó.

Neuer, que reapareció el sábado en el amistoso contra Austria tras ocho meses sin jugar, agradeció a todos los que lo han acompañado durante su lesión.

"Quiero agradecer a todos los me han acompañado durante mi lesión, a los médicos, a los fisioterapeutas, a los preparadores físicos, a la gente de mi entorno y a la gente en la selección y en el Bayern", dijo Neuer.

"Durante todo el tiempo me esforcé por tener una actitud positiva, de lo contrario no estaría aquí y no hubiera sido convocado", añadió.

Neuer, además, reconoció que la decisión de Joachim Löw no era fácil al apostar por él como titular en detrimento del barcelonista Marc André ter Stegen que ha hecho una gran temporada y descartando a Bernd Leno como tercer portero.

"Espero mostrar que fue la decisión correcta", dijo Neuer.

La siguiente es la lista completa de la convocatoria:

Porteros: Manuel Neuer (Bayern), Kevin Trapp (PSG) y Marc André ter Stegen (Narcelona).

Defensas: Marvin Plattenhardt (Hertha), Jonas Hector (Colonia), Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Mats Hummels, Jerome Boateng, Niklas Süle, Joshua Kimmich (Bayern) y Antonio Rüdiger (Chelsea).

Centrocampistas y delanteros: Sami Khedira (Juventus), Julian Draxler (PSG), Toni Kroos (Real Madrid), Timo Werner (RB Leipzig), Mesut Özil (Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Thomas Müller, Sebastian Rudy (Bayern), Leon Goretzka (Schalke), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Ilkay Gündogan (Manchester City) y Mario Gómez (Stuttgart).