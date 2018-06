Andreu Plaza: "Parar a Ricardinho, como a Messi, es muy fácil en la pizarra"

Barcelona, 4 jun (EFE).- El entrenador del Barcelona Lassa, Andreu Plaza, comparó este lunes a la estrella del Movistar Inter Ricardinho con la del equipo de fútbol azulgrana Leo Messi y aseguró que "pararlo, como a Messi, es muy fácil en la pizarra".

"Es un jugador genial y hace cosas que no esperas, aunque creo que el Movistar Inter no es solo Ricardinho, sino el conjunto. Esperamos poder defenderlo y que no le salgan sus genialidades", dijo el técnico a tres días del inicio de la final de la Primera Divivión de fútbol sala.

El técnico azulgrana otorga el papel de "favorito" al conjunto madrileño, ya que pensar lo contrario sería "irreal", aunque aseguró que su equipo está "capacitado" para ganar la final y romper la hegemonía del Movistar Inter en la competición de la regularidad.

Plaza considera que eliminar a El Pozo en semifinales tras ganar a los murcianos tanto en el Palau Blaugrana como en Murcia les "ha ayudado a creer" que pueden ganar la final a un rival al que no le han derrotado en las cinco ocasiones que han jugado esta temporada.

A pesar de reconocer que la trayectoria de los madrileños en las últimas temporada le dan la condición de "favoritos", el técnico azulgrana afirmó: "Vamos en línea ascendente y creo que está vez llegamos con más opciones. Las ganas de ganar nuestras son mayores".

Sobre lo que puede suceder en la serie final, prevista a un máximo de cinco partidos, Plaza tiene claro que "nadie va a conseguir un 3-0" y que firma volver de Madrid con el 1-1.

Preguntado sobre la clave para poder llevarse la tercera final consecutiva teniendo en cuenta los procedentes de esta temporada, el entrenador del Barça apuntó a "la intensidad y a no hacer concesiones" al rival.

En este sentido, Andreu Plaza reconoció que de su rival le gustaría tener "su experiencia y su manera de saber competir cuando huelen la sangre y marcan de suerte o de rebote cuando el rival comete algún fallo".

El técnico catalán aseguró que esa capacidad del conjunto madrileño de aprovechar cualquier error de su rival "se consigue con un entrenador que lleva diez años en el equipo y con un bloque que lleva seis, lo que da un plus de confianza para conseguir títulos y saber que son los favoritos".

Andreu Plaza contará con toda su plantilla para la final mientras que está aún "hablando" con su cuerpo técnico para decidir si Juanjo o Paco Sedano ocupan la portería, aunque no descarta que "jueguen los dos" a lo largo de la serie.