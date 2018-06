Rubiales: Es muy posible que este año la Supercopa se juegue a partido único

Villarreal , 3 jun .- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, dijo este domingo que es "muy posible" que la Supercopa de España se dispute excepcionalmente este año a partido único.

La próxima edición de la Supercopa enfrentará al Barcelona y al Sevilla, este último como subcampeón de Copa tras el doblete del conjunto catalán, pero el hecho de que el equipo andaluz deba disputar unas eliminatorias previas de la Liga Europa este verano dificulta mucho encontrar dos fechas para jugar la Supercopa.

"Es muy posible que haya una novedad en la Supercopa. Estamos planteándonos la posibilidad de que sea a un partido, pero para ello tiene que haber una compensación económica tanto a la propia Federación, que pierde un partido televisado y parte de la taquilla, como también a los clubes, y es una de las cuestiones que estamos hablando Javier Tebas (presidente de LaLiga) y yo", explicó.

"Ya le he ofrecido la posibilidad de jugar a un solo partido, pero siempre y cuando no se perjudique a nadie. Esto sería una excepción y el próximo año volveríamos al formato de los dos partidos, que es el que permite a las dos aficiones disfrutar sin tener que viajar. Está sobre la mesa, pero todavía no hay nada decidido", añadió en una rueda de prensa en Villarreal, donde asistirá al partido amistoso de esta noche entre España y Suiza.