Pavón: "Nadie pensaba que se fuera, pero Zidane nos abandona"

Madrid, 3 jun (EFE).- Francisco Pavón, exfutbolista del Real Madrid, habló este domingo sobre la decisión del francés Zinedine Zidane de "abandonar" y dejar de ser entrenador del conjunto blanco, algo que "nadie esperaba", y al que le desea "lo mejor".

Hace cuatro días, Zinedine Zidane decidió dar por concluida su etapa como entrenador del Real Madrid después de conquistar su tercera Liga de Campeones consecutiva.

"Después de ganar la Liga de Campeones no pensábamos que se fuera. Su marcha es bastante dura para el madridismo, el entrenador nos abandona, pero seguramente lo tiene bien pensado. Zidane es muy inteligente y muy humilde y le deseo todo lo mejor", dijo Pavón, tras participar en el 'Corazón classic match' solidario en el estadio Santiago Bernabéu.

Con la marcha de Zidane, el Real Madrid se encuentra buscando entrenador para la próxima temporada y ya son varios los nombres que suenan para ocupar el banquillo.

"El Real Madrid puede jugar distintos tipos de juego, con más control o más directo. Tenemos una plantilla muy diversa y seguramente el entrenador que venga tendrá el trabajo bastante fácil. El Madrid tiene que elegir bien y no los entrenadores. El listón está muy alto. Yo pido una cosa. No me lo mejores, pero por lo menos igualamelo", concluyó.