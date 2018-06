Paula Serrano, cuarta en la final individual júnior en pelota

Guadalajara, 2 jun (EFE).- Paula Serrano ha obtenido la cuarta plaza en la final individual júnior, en la modalidad de pelota, en los Campeonatos de Europa de gimnasia rítmica que se están celebrando en Guadalajara.

"He comenzado mi ejercicio muy nerviosa, pero todo ha salido bien. He tenido buenos resultados y me he quedado a las puertas de la medalla".

La gimnasta leonesa continúa respondiendo en las citas importantes, ya en Moscú logró el pasado mes de febrero su clasificación para estar en octubre en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Buenos Aires, donde Paula será la única representante española.

En esta competición, Paula Serrano competirá en todos los aparatos. "Me encuentro con mucha fuerza para disputar los Juegos, ojalá pueda lograr alguna medalla para España".

La joven leonesa se ha mostrado eufórica en su primera participación en unos Campeonatos de Europa. "Es una bonita experiencia que siempre voy a recordar", ha declarado a EFE la promesa de la gimnasia rítmica española.