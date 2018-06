El Oviedo apuesta por la continuidad en la dirección deportiva y técnica

Oviedo, 3 jun (EFE).- El Real Oviedo de la temporada 2018-2019 empezó a andar a las pocas horas de dar por terminada, sin clasificarse para play-off, la actual, una premura que no se había dado en anteriores ocasiones en las que los azules acabaron también fuera de la promoción de ascenso.

La entidad azul, que dio por finalizada la temporada el domingo tras ganar a la SD Huesca, confirmó a las pocas horas la continuidad de Juan Antonio Anquela y su equipo en el banquillo y también la de una de las piezas angulares que más defendió el jienense en el último tramo de Liga: el director deportivo, Ángel Martín González.

El madrileño, unido al club carbayón desde el verano de 2016, alcanzó un acuerdo que le vincula a la entidad ovetense durante un año más para prolongar su labor en el Real Oviedo como secretario técnico.

El propio Anquela, que manifestó su expreso deseo de renovar en varias ruedas de prensa previas al final de Liga, defendió el papel de Martín González en esas comparecencias, en las que confirmó que ambos trabajan de la mano desde hace semanas en la incorporación del ghanés del Melilla, Richard Boateng.

Las dificultades económicas del club a la hora de acudir al mercado fueron uno de los nexos en los que más trabajaron juntos el jienense y el madrileño, parcela en la que Anquela manifestó su malestar respecto a las pretensiones de muchos representantes de futbolistas y valoró positivamente el trabajo de Martín González.

"Trabajamos como un equipo, pero es que luego no se puede. Me gustaría que vierais cómo trabajan esos hombres de la secretaría técnica. No tienen horas. Ángel está todo el día con el teléfono, pero dices Oviedo y los agentes no sólo piensan que les ha tocado la lotería sino que te piden firmar muchos años", avanzaba el propio Anquela tras confirmar conversaciones sobre Boateng.

Ángel Martín seguirá una temporada más y lo hará de mano del técnico en un año en el que, junto con el resto de personal de la entidad, deberá afrontar un nuevo proyecto para ascender a Primera División y el reto de hacer competir al filial oviedista en Segunda B en lugar de en Tercera.

Lo ocurrido con Martín y con el propio Anquela rompe la dinámica de los azules de los últimos años, en los que tras no conseguir pelear el ascenso veían abandonar sus puestos a entrenadores como Generelo o Fernando Hierro, y a nombres importantes en la dirección deportiva como el de Carmelo del Pozo.

El equipo, que se encuentra ya de vacaciones de manera oficial, retomará la actividad el próximo 9 de julio, momento en que se resolverán muchas de las incógnitas sobre la continuidad de futbolistas como Linares o Rocha, actualmente sin contrato.