Odriozola: "Las sensaciones son buenas"

Redacción deportes, 3 jun (EFE).- El defensa Álvaro Odriozola, autor del gol de España ante Suiza, prometió que la selección dará todo en Rusia 2018 y se mostró optimista ante la participación en el próximo campeonato del mundo.

"A pesar del empate las sensaciones del equipo han sido buenas. Ese era el objetivo de este partido. Coger sensaciones de cara al Mundial. Hemos estado bien y hemos cogido buenas sensaciones", dijo Odriozola en Cuatro.

"En lo personal estoy muy feliz por ayudar al equipo con un gol. Este partido nos ha valido para carburar de cara al Mundial. Hemos estado bien en las dos partes", añadió.

Odriozola jugó como titular en el lateral de España ante Suiza. La baja de Dani Carvajal permitió que el jugador vasco ocupara un lugar en la defensa del equipo de Julen Lopetegui. Con su gol adelantó a España.

El futbolista de la Real Sociedad, que hace un año y medio jugaba en Segunda B con el segundo equipo donostiarra. "Si me lo dices hace año y medio no me lo creo pero el fútbol y la vida es así".

Odriozola se mostró optimista ante la participación en el Mundial.

"Lo único que podemos prometer es dar al cien por cien para intentar traer la copa del mundo. A ver si entre todos podemos volver con el triunfo. Veremos lo que pasa en el campo pero nuestro compromiso es estar al cien por cien", concluyó.