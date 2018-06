Márquez reconoce que Lorenzo le echó "un cable" con su victoria

Scarperia , 3 jun .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que sufrió una caída durante la quinta vuelta del Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello y acabó decimosexto, fue sincero al afirmar que Jorge Lorenzo le echó "un cable ganando" la carrera este domingo.

"Ha restado puntos a los perseguidores que estaban más cerca, pero no estoy contento de este resultado", apostilló.

"He tenido una caída y no es para estar contento, pero viene bien porque había gente que me veía campeón con una mano y esto no es así, siempre he recalcado que el campeonato es muy largo y que puede pasar de todo, aunque lo importante es que, pese a tener dos ceros y haber gastado el comodín que no quería gastar, estamos 23 puntos por delante, una carrera de ventaja, cuando el año pasado salí de aquí 37 puntos por detrás", explicó el piloto de Repsol.

Márquez recordó que no se veía ganador en Mugello, pero que salió "con mentalidad ganadora".

"He salido intentando arriesgar mucho en las dos primeras vueltas, lo he hecho, me ha salido bien, y cuando lo tenía todo más o menos posicionado, ha llegado la caída más inesperada que he tenido esta temporada", reconoció Marc Márquez.

"Ya dije que era una carrera para coger puntos y recalqué mucho esto porque sabía del riesgo, sobre todo por el neumático delantero, ya que eran unos neumáticos delanteros un poco especiales, que hacía un año que no traían, y me tocaba correr con eso. Hacía un año que no me caía, y un año que no montaba este neumático, así que todo ha coincidido", lamentó el piloto de Repsol.

En cuanto a la victoria de Jorge Lorenzo, Marc Márquez dijo que "es un rival más, ya hacía tiempo que asomaba la cabeza y que estaba muy cerca y seguro que se ha quitado un peso de encima bastante grande y ha tapado alguna que otra boca".

"Cuando más criticado estás, más rabia sacas, así que seguro que estará muy contento y yo nunca he dudado del talento de Jorge", aseguró el líder del Mundial de MotoGP.