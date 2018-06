Lorenzo, contento del triunfo con Ducati dice que su futuro "está decidido"

Scarperia , 3 jun .- El español Jorge Lorenzo, quien hoy consiguió su primera victoria con la Ducati Desmosedici GP18, afirmó a pesar de todo que su futuro "ya está decidido".

"Este resultado no va a cambiar nada; una parte de mí está triste, pues sé que con esta moto podía luchar por ser campeón del mundo y ganar con Ducati era algo muy especial, vine aquí para conseguirlo y se invirtió mucho en mí, intentaron cambiar la moto para adecuarla a mi estilo, no se ha conseguido ciento por ciento ya que en algunas cosas no se ha creído en mí hasta ahora, pero desafortunadamente es demasiado tarde", aseguró Lorenzo

El piloto de Ducati recalcó en ese sentido que "no hay nada que hacer", si bien dijo tener la impresión de que Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti y Davide Tardozzi querían que se quedara, pero "alguien más arriba" no pensaba igual.

"No hay mucho que decir para saber eso, pero no guardo ningún rencor ya que estar ocho o nueve años delante no es casualidad, y si lo hacía es porque era un buen piloto, era un campeón, y sólo necesitaba tener esas piezas que para mi estilo me iban a dar ese plus que me permitía mantener el ritmo hasta el final y cuando las han traído ha funcionado", explicó Lorenzo.

Al ser preguntado por las piezas en cuestión, Jorge Lorenzo recordó que "como había dicho en Jerez son un par de piezas del motor y el supletorio en el depósito" y enseguida se incidió sobre las declaraciones del máximo responsable de Ducati, Claudio Domenicali, sobre su continuidad, a lo que Jorge Lorenzo, taxativo, sentenció que "está acabado, es una cuestión de amor propio".

Jorge Lorenzo logró lo que no pudo conseguir Valentino Rossi, ganar con la Ducati y al respecto el español dijo que "aunque no se hubiese conseguido la victoria, con todas las vueltas dadas como líder y la distancia con los vencedores en algunas carreras; sin esta victoria hubiese tenido también mejores números que Rossi".

"También es cierto que han sido diferentes épocas ya que ahora hay muchísima más igualdad y, por el contrario, la Ducati es más competitiva, pero hay mucha más igualdad, y eso hay que tenerlo en cuenta pero también que quizás la Ducati de Rossi era más complicada, venía heredada de un Casey Stoner, que logró 25 victorias o no sé cuántas, así que la moto era ganadora", recordó Lorenzo.

En lo que se refiere estrictamente a la victoria, Jorge Lorenzo dijo sentir "mucha felicidad, ya que conseguir ganar en casa de Ducati era casi un sueño y al final se ha hecho realidad, pero la verdad es que tenía mis dudas, no por el ritmo ni por las sensaciones que tenía sobre la moto, sino por los neumáticos".

"Tenía dudas con el neumático delantero, por ese lado derecho, que se marcaba muy rápidamente, pero la verdad es que ha sido genial estar primero desde el principio y pilotar pudiendo conservar ese lado derecho, si bien en esta ocasión creo que he cambiado mi estilo de pilotaje más que nunca en la carrera y eso ha dado sus frutos", aseguró el triple campeón del mundo de MotoGP.