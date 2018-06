Los grancanarios Javier Ojeda y Alejandra Pérez, ambiciosos ante el Europeo

Las Palmas de Gran Canaria, 3 jun (EFE).- Los jóvenes regatistas isleños Javier Ojeda Suárez y Alejandra Pérez Ortiz, del Real Club Náutico de Gran Canaria, se muestran ambiciosos de cara a su próxima participación en el Campeonato de Europa de Óptimist, que se disputará en aguas de Scheveningen (Holanda) a finales del presente mes.

Javi Ojeda, que a sus 12 años estudia Primero de la ESO y al que le gustaría cursar una carrera relacionada con el deporte, acudirá Holanda como campeón de España, título conquistado en Cambrils (Cataluña).

"Aún me quedan dos años y medio más en Óptimist. Me desenvuelvo bien con todo tipo de vientos, pero lo que no me gusta es que varíen mucho. No conozco el campo de regatas de Holanda, pero espero quedar entre los cinco primeros, porque ya he competido en Inglaterra e Irlanda y he quedado en los puestos de arriba", ha indicado.

Ojeda ha asegurado que disfruta navegando tranquilamente, aunque también ha reconocido que este deporte resulta a veces un poco duro, porque hay momentos de bajón.

"Mis entrenadores (Ángel Zubiría y 'Wiso' Benítez Inglott) me dicen que debo aprender poco a poco para alcanzar un mejor nivel, y que tengo que ser serio y estar concentrado", ha comentado.

Por su parte, Alejandra Pérez, que con 13 años cursa 2º de la ESO y se plantea estudiar Medicina, disfruta de su primer año en Óptimist y resalta que le encanta viajar, y que gracias a la vela ha hecho muchas amistades fuera de la isla.

Alejandra, que acabó novena en la Copa de España disputada en Málaga y segunda entre las féminas, dice que afrontará el Europeo de Holanda sin presión.

"Iré a seguir aprendiendo y a hacerlo lo mejor posible. Suelo navegar mejor con poco viento, pero ahora que he crecido un poco más también me desenvuelvo bien con vientos medios", ha afirmado.

Por otro lado, el entrenador Ángel Zubiría ha manifestado que tiene buenas sensaciones con la actuación que pueden realizar los regatistas grancanarios.

"Javi está un poco más en forma este año, y tanto Ale como él pueden hacerlo muy bien en Holanda. La competición se disputará en un pueblito costero en el que seguramente habrá olas, viento y muchas corrientes al estar cercano al Canal de La Mancha. Las condiciones serán similares a las nuestras, y ambos podrían hacer un buen papel", ha adelantado.

Su compañero en el cuerpo técnico del Real Club Náutico de Gran Canaria, 'Wiso' Benítez Inglott, recuerda asimismo que Javi y Ale ya rindieron muy bien en la Copa de España.

"Las condiciones con las que ambos se encontraron en Málaga no fueron muy favorables para ellos, aunque cumplieron su objetivo, que era lograr plaza en la selección española", ha comentado.

Benítez Inglott ha asegurado que Javi y Alejandra se distinguen por ser "muy rápidos".

"Javi tiene unas magníficas cualidades y va con grandes aspiraciones de estar entre los diez primeros en Holanda, y creo que Alejandra también puede hacer un buen papel si hay poquito viento", ha asegurado.

Los representantes isleños, que entrenan cuatro días a la semana de dos a tres horas, competirán en Holanda entre los días 24 y 29, y esperan que alguna empresa les ayude a sufragar los gastos que conlleva participar en esta relevante cita continental.