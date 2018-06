Viñales espera romper en Mugello su mala racha

Scarperia , 2 jun .- El español Maverick Viñales (Repsol Honda RC 213 V), que este sábado logró el tercer mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Italia de MotoGP, se mostró convencido de poder romper la racha que acumula hasta el momento, con dos séptimos consecutivos.

"Tengo buenas sensaciones y espero que mañana podamos mantenerlas para al menos salir de aquí con buenas sensaciones", dijo Viñales.

"En los terceros libres tuve muy buenas sensaciones en la moto cuando hice la vuelta rápida y eso que la configuración de la moto no era la mejor pero aún así me salió un 47.1 muy fácil, pero ha sido muy extraño ya que no tenía buenas sensaciones y es difícil mantener la confianza en la moto ya que de un día a otro cambia mucho y es difícil hacer buenos tiempos", señaló Viñales.

No obstante, Maverick Viñales dijo tener todavía dudas ya que está intentando dar lo mejor a cada momento y "cuando se puede apretar salen los tiempos que se pueden hacer y cuando no, se hace lo mejor que se puede; es difícil, pero lo positivo es que respecto a Le Mans es al contrario, ya que por la mañana me cuesta y al mediodía con calor funciona un poco mejor".

Viñales no se mostró sorprendido en absoluto por el rendimiento de su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, ya que "aquí va súper rápido y siempre está para luchar por la primera posición".

Como Marc Márquez, Maverick Viñales dijo que ve a Andrea Iannone muy fuerte pero "mañana será una carrera dura tanto físicamente como para los neumáticos ya que creo que el medio delantero no aguantará y los duros será una elección de suerte", dijo.