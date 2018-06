Vanessa:"No soy protagonista, lo son las chicas que me dieron la posibilidad"

Torre Pacheco , 2 jun .- La brasileña Vanessa Pereira, la protagonista estelar del título de la Liga en la Primera División femenina de fútbol sala que este sábado logró el Jimbee Roldán, se quitó mérito, a pesar de marcar los cuatro goles de su equipo (4-2) ante el Universidad de Alicante en el encuentro decisivo y declaró que es "feliz" pero que no es la "protagonista".

"Estoy muy feliz, pero yo no soy protagonista. Lo son las chicas que me han dado la posibilidad de jugar este partido", ha declarado.

Vanessa Cristina Pereira, veterana de 30 años -nació el 2 de febrero de 1988 en Minas Gerais-, recaló en el conjunto murciano precisamente en febrero y en apenas cuatro meses se ha ganado a la afición y a sus compañeras, así como al entrenador, Joaquín Peñaranda, y a todos en el club y en Roldán, una pedanía del municipio de Torre Pacheco de poco más de 6.000 habitantes.

Esta ala zurda, quien fue nombrada mejor jugadora de fútbol sala del mundo tres veces en 2010, 2011 y 2012 y ha ganado tres Mundiales con la selección de su país, aceptó la oferta del Jimbee, club con el que afrontaba su segunda experiencia en España tras su paso por el Burela gallego en la campaña 2010/2011. También había estado en el Pescara y en el Inchusa Sinnai, ambos italianos, así como en varios equipos de su país como el Gobernador Valadares, el Kindermann Caçador y el Unochapecó.

Cuando la brasileña se integró en la plantilla, la misma ocupaba el cuarto puesto y ha ido subiendo posiciones hasta ganar la Liga por primera vez en la historia de un club fundado en 1999 y que ha afrontado su sexta temporada en la élite.

"Esta victoria es para este club que me ha abierto las puertas. Lo logrado me hace ver que acerté al venir para ayudar a ganar y espero que en Roldán estén contentos", ha dicho hoy al tiempo que ha afirmado que seguirá en el equipo un año más.

"Tengo una temporada más de contrato y como me han hecho estar bien la cumpliré", ha apuntado.

Por su parte, el entrenador de las roldanenses, Joaquín Peñaranda, también ha puesto el foco en las integrantes de la plantilla.

"Ellas son las artífices de este éxito, pues para eso están aquí todos los días y su actitud hace que esté encantado de venir a trabajar", ha declarado para añadir que es "un espectáculo ver el pueblo como vive el fútbol sala desde hace tiempo".

Además, ha comentado que ya piensan en el futuro, aunque no ha ocultado que primero es hora de celebrar lo conseguido: "Aquí no paramos y la semana que viene nos jugaremos una Copa, pero tenemos derecho a celebrar la Liga ahora sabiendo que lo difícil no es llegar, sino mantenerse".

Los responsables desde la dirección del club también se han mostrado entusiasmados con el título. En ese sentido, la presidenta, Toñi González, ha manifestado que sienten "una felicidad inmensa" y se ha acordado del trabajo de base: "Esto es para todos los equipos del club, por los que trabajamos, y para todo el pueblo de Roldán".

Miguel Ángel Jiménez, propietario de la entidad a través de la firma patrocinadora, ha querido agradecer "el esfuerzo al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma por su apoyo" y tras dejar claro que "no hay que robarle protagonismo a las jugadoras", ha dejado claro que "no hay techo y siempre hay que pensar en crecer".

Las autoridades presentes en el pabellón Gabriel Pérez se han sumado igualmente a la celebración. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, ha señalado que "era inimaginable ganar la Liga para un pueblo como éste" y ha resaltado que además fuese en Roldán, "una localidad que siempre ha luchado por el deporte base y que ahora tiene la recompensa".

Mientras, el director general de Deportes de la Comunidad Autónoma, Alonso Gómez, ha indicado que "viendo el cariño y la ilusión que ha puesto Roldán, la directiva del club y los patrocinadores es justo el reconocimiento a este trabajo", al tiempo que ha calificado de "milagro" lo logrado y ha puesto a Roldán como ejemplo. "Debe ser el espejo en el que se tiene que copiar el resto de la Región", ha declarado.