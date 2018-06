Técnico Nigeria espera una Argentina clasificada para no enfrentarse a Messi

Londres, 2 jun (EFE).- El seleccionador de Nigeria, el alemán Gernot Röhr, confía en que Argentina, tercer rival en el Grupo D de la Copa del Mundo de Rusia 2018, "llegue ya clasificada" al encuentro ante las 'Súper Águilas' para así no tener que verse las caras con Lionel Messi.

"Espero que en el tercer partido, que juegan contra nosotros, ya estén clasificados y así no tengamos el problema de jugar contra Messi", bromeó Röhr este sábado en Wembley, traes 2-1 a manos de Inglaterra.

"Confío en que en las dos semanas que nos quedan para Rusia podamos seguir trabajando y mejorando para llegar en las mejores condiciones a la primera fase. Intentaremos superar el grupo, que es lo más complicado, ya que nos enfrentamos a Argentina, Croacia e Islandia. Si lo hacemos, ya veremos hasta dónde podemos llegar...", añadió el germano.

La selección nigeriana está encuadrada en el Grupo D de la cita mundialista y arrancará su andadura contra Croacia el 16 de junio, antes de enfrentarse con Islandia el día 22 y cerrar la fase de grupos frente a Argentina el 26.

"No estamos preparados para ganar (el Mundial) y no podemos pretender conseguir eso. Pero sí podemos soñar: ganar es un sueño y ese sueño no nos lo van a quitar. Nunca vamos a dejar de luchar y de soñar", aseveró el técnico.

"Todavía tenemos que trabajar mucho de cara a nuestro primer partido. No hemos tenido la mejor preparación y los futbolistas todavía no están preparados, debido, en parte, a todos los viajes. Pero de este partido de hoy (derrota 2-1 ante Inglaterra) nos llevamos lecciones positivas", comentó Röhr.