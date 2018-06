Sergio González, contento por lograr el 'play off' y su renovación directa

Valladolid, 2 jun (EFE).- El técnico del Real Valladolid, Sergio González, mostró su emoción y alegría tras haber logrado alcanzar el 'play off' y con él su renovación automática con el club, lo que agradeció al director deportivo, Miguel Ángel Gómez, porque hizo "una apuesta arriesgada" al llevar "mucho tiempo" fuera de la rueda.

Los vallisoletanos jugarán la primera ronda del 'play off' por el ascenso el jueves 7 de junio -en casa- y el domingo 10 ante el Real Sporting -en Gijón-, en lo que será "otra dura batalla" para el conjunto blanquivioleta, aunque ya está acostumbrado a esos partido a vida o muerte.

Según González, la plantilla se merecía "depender de ella misma para meterse en la fase de ascenso y haber disfrutado de un partido como el de hoy, con la afición volcada, lo que les ha dado más seguridad y mucha motivación para saltar al terreno de juego".

"Me gusta la contundencia y madurez con la que está respondiendo el equipo y estamos en un buen momento, pero hay que tener los pies en el suelo. Hoy teníamos que haber matado el partido mucho antes, porque tuvimos ocasiones y, si bien el rendimiento y la intensidad es de quitarse el sombrero, hay que corregir errores", añadió.

Con miras al primer encuentro con el cuadro asturiano, el técnico catalán no podrá contar con Míchel, titular indiscutible del Real Valladolid", al haber recibido hoy una tarjeta amarilla, que le obliga a cumplir ciclo de sanción pero indicó que encontrará "otra alternativa" porque "todos están a un buen nivel".

En los ocho partidos que ha dirigido, el cambio en el equipo, en opinión de Sergio González, ha sido que "los jugadores dieron un paso adelante", ya que cuando llegó su objetivo era "gestionar el grupo y hacerles entender que tenían más fútbol, y su compromiso ha sido fuerte".

Por último ha hecho un llamamiento a la afición para que vuelvan a ofrecer el mismo ambiente vivido hoy y ayuden al Real Valladolid en su camino al ascenso "porque está claro que cuando se actúa unidos, se tiene más éxito".

Por su parte, el entrenador del Osasuna, Diego Martínez, reconoció estar viviendo "un momento amargo y difícil", tras ser derrotado por el Real Valladolid y quedar fuera del 'play off', "por una jugada, con un penalti y una expulsión, que marcaron todo el partido".

Según el técnico del cuadro navarro, "la gestión emocional era importante" y, aunque reconoció que en la primera parte "no" estuvieron bien en la fase de ataque, sin las llegadas que querían y con pérdidas de balón, considera que el equipo "echó mano del orgullo para tratar de remontar".

En este sentido, explicó que, tras la reanudación, el Osasuna empezó "mejor" que el Valladolid, pero "vino la jugada del penalti y eso condicionó todo lo demás".

"No te pueden pitar penalti por eso ni expulsar a nadie", señaló Martínez, quien mostró "el máximo respeto" hacia el árbitro, ya que era consciente de que "es difícil dirigir un partido así", pero insistió en que "con esa decisión, empezó otro partido" y su equipo fue incapaz de llegar con claridad al área local.

Para el técnico osasunista, su equipo "no ha hecho partidos de 45 minutos", porque entonces no habrían sido "el segundo mejor equipo visitante de la categoría, pero dejó claro que hoy "cualquier análisis va a estar impregnado de dolor y negatividad" al no poder haber alcanzado el 'play off'.

Martínez admitió que se había acordado "del gol del Numancia" y pensó que "un córner les había dejado fuera de la fase por el ascenso" pero advirtió de que "hay que levantarse" y valorar que los jugadores "se han dejado el alma y la piel", pero Segunda es "una categoría muy igualada y los detalles influyen mucho".