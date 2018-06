Presidente del Almería anima a que alguien le dé el relevo

Lugo, 2 jun (EFE).- Alfonso García Gabarrón, presidente del Almería, se ha mostrado dispuesto a que algún empresario le dé el relevo en el club andaluz, que este sábado certificó la permanencia en LaLiga 1/2/3 gracias a su empate en Lugo (1-1) y la derrota de la Cultural Leonesa ante el Numancia (2-1).

"Después de tanto tiempo hablando gente que quiere comprar el club, hago un llamamiento, si hay alguien en Almería con capacidad económica, que lo hay y mucho porque me consta que hay empresarios con dinero y que les gusta el fútbol, que den el paso adelante y se queden con el equipo", comentó a los periodistas.

El presidente, que compareció en la zona mixta del Anxo Carro, insistió en que él está dispuesto a dejar el club en otras manos.

"No podemos estar siempre con Alfonso García vete ya, vende el equipo. Tiene que venir alguien. Yo no puedo dejar el club con todos los empleados que tiene. Que dé alguien el paso. Que parece que no quiero yo y es que la gente no quiere", declaró.

Sobre la permanencia en Segunda División, indicó que se pudo "conseguir antes, pero los malos resultados y decisiones arbitrales" les condicionaron, "además de la cantidad de lesiones que ha sufrido el equipo, la mayoría de larga duración".

"Estoy contento por estar un año más en Segunda. Hay que valorarlo, solo 42 equipos en España están en fútbol profesional", comentó el dirigente, quien aseguró que los árbitros no les han "tratado con el mismo rasero".

Además, no reveló si Fran Fernández, que ha salvado al equipo en las últimas jornadas, estará al frente de la plantilla la próxima temporada y dijo que "hay que esperar".