Mata alarga su cuenta y sentencia la presencia del Valladolid en promoción

Madrid, 2 jun (EFE).- Jaime Mata elevó a treinta y tres goles su registro en la última jornada de LaLiga 1/2/3 que sentenció el triunfo de su equipo, el Valladolid, ante el Osasuna, y la presencia del conjunto pucelano en las eliminatorias de ascenso a máxima categoría del fútbol español.

Mata, asentado como el principal artillero de la segunda división, cierra el torneo, a falta de los enfrentamientos de promoción, distanció en nueve dianas al futbolista del Rayo Vallecano, Raúl de Tomás, que no pudo marcar en el choque ante el Nástic y completó la temporada con 24 goles.

El venezolano del Granada Darwin Machís y Álvaro Giménez, del Alcorcón, fueron los únicos que anotaron más de un tanto en la sesión. Machís hizo dos ante el Cádiz y cerró el curso con catorce. Álvaro Giménez logró otros tantos con el Alcorcón, que batió al Reus y selló su permanencia en la segunda categoría.

Sergi Guardiola encarriló la victoria del Córdoba ante el Real Sporting de Gijón para certificar la permanencia del conjunto andaluz en la división. El goleador quedó tercero en la tabla de anotadores con 22. Los mismos que el jugador del Zaragoza Borja Iglesias, que no marcó.

Miguel Linares llegó a la decena de goles. Su tanto supuso la victoria ante el Huesca del Oviedo que no pudo cumplir su objetivo de disputar las eliminatorias de ascenso.

Clasificación de goleadores tras la 42ª jornada:

- Con 33 goles: Jaime Mata (8p) (Valladolid)

- Con 24 goles: Raúl de Tomás (3p) (Rayo Vallecano)

- Con 22 goles: Sergi Guardiola (2p) (Córdoba); Borja Iglesias (6p) (Zaragoza)

- Con 17 goles: Michael Santos (URU) (1p) (Sporting Gijón)

- Con 16 goles: Juan Camilo "Cucho" Hernández (COL) (3p) y Gonzalo Melero (5p) (Huesca)

- Con 14 goles: Darwin Machís (1p) (VEN) (Granada)

- Con 12 goles: Óscar Trejo (ARG) (4p) (Rayo Vallecano); Samuele Longo (ITA) (1p) (Tenerife).

- Con 11 goles: Carlos Aleñá (2p) (Barcelona B); Rodrigo Ríos "Rodri" (Cultural).

- Con 10 goles: Álvaro García (Cádiz); Manu Barreiro (2p) (Gimnàstic); Miguel Linares (Oviedo).

- Con 9 goles: Rubén Alcaraz (2p) (Almería); José Luis Moreno "Joselu" (2p) (Granada); Carlos Carmona (1p) (Sporting Gijón); Víctor Casadesús, Filip Malbasic (SRB) y Juan Villar (Tenerife)

- Con 8 goles: Josep Señé (Cultural Leonesa) (1p); Roman Zozulya (UKR) (Albacete); Maikel Mesa y Ikechukwu Uche (NIG) (Gimnàstic); Manu del Moral y Guillermo Fernández (3p) (Numancia); Francisco Jiménez "Xisco" (Osasuna); Carlos Fernández (1p) (Sevilla Atlético); Rubén García (Sporting de Gijón); Adrián Embarba (Rayo Vallecano); Dejan Lekic (SRB) (Reus).

- Con 7 goles: Albert Dorca (Alcorcón); Marc Cardona (1p) (Barcelona B); Pedro Sánchez (Granada); Luis Ezequiel "Chimy" Ávila (ARG) y Álex Gallar (Huesca); Cristian Herrera (Lugo); Fran Mérida (1p) y David Rodríguez (Osasuna); Giorgi Papunashvili (GEO) (Zaragoza)

- Con 6 goles: Dani Rodríguez (2p) (Albacete); Álvaro Peña (2p) y Álvaro Giménez (Alcorcón); José Arnáiz (1p) (Barcelona B); David Barral (1p) (Cádiz); Emi Buendia (ARG) (Cultural); Álvaro Vázquez (Gimnàstic); Daniel Ojeda (1p) (Lorca); Pere Milla e Higinio Marín (Numancia); José Verdú "Toché", Carlos Hernández y Saúl Berjón (1p) (Oviedo); Gustavo Ledes (POR) (Reus).

- Con 5 goles: Jérémie Bela (FRA) (1p) (Albacete); Jonathan Pereira (Alcorcón); Matías Nahuel (ARG) (Barcelona B) (Barcelona B); José Ángel Carrillo (1p) (Cádiz); Juanjo Narváez (Córdoba); Yeray González (3p) (Cultural Leonesa); Pierre Kunde (CMR) (Granada); Javi Muñoz (2p) (Lorca); Iriome González y Mario Barco (Lugo); Aarón Ñíguez (1p) (Oviedo); y Jonathan Rodríguez "Jony" (Sporting); Juan Carlos Real y Álex Mula (Tenerife); Michel Herrero (1p) (Valladolid); Jorge Pombo (Zaragoza).

- Con 4 goles: César de la Hoz (Albacete); Juan Muñoz y Fidel Chaves (Almería); Salvador Sánchez "Salvi" (Cádiz); Aythami Artiles (Córdoba); Isaac Carcelén "Iza" (Cultural); Adrián Ramos (COL) (Granada); Jair (POR) (Huesca); Pablo Valcarce (Numancia); Enrique González "Quique" y Unai García (Osasuna); Diego Johannesson (Oviedo); Stefan Scepovic (SRB) (Sporting); Óscar Plano y Pablo Hervías (1p) (Valladolid); Gaizka Toquero y Alberto Zapater (Zaragoza)

- Con 3 goles: Aridane Santana (Albacete); Marco Motta (ITA) y Pablo Caballero (ARG) (Almería); Anthony "Choco" Lozano (HON), Carles Pérez y Abel Ruíz (Barcelona B) (Barcelona B); Eugeni Valderrana (2 con el Lorca), Servando Sánchez y Álex Fernández (1p) (Cádiz); Sergio Aguza y Jonathan Mejía "Jona" (HON) (1p) (Córdoba); Ariday Cabrera (Cultural Leonesa); Nicolao Dumitru (SWE) (Gimnàstic/Alcorcón); Álex Martínez (Granada); David Ferreiro (Huesca); Abel Gómez y Manu Apeh (Lorca); Carlos Pita (1p) (Lugo); David Rocha y Christian Fernández (Oviedo); Diego Aguirre, Javi Guerra, Unai López, Álex Moreno (POR) y "Bebé" (Rayo Vallecano); Jesús Olmo (Reus); Francisco José Sánchez "Curro" (1p), Fede San Emeterio y Álex Muñoz (Sevilla Atlético); Bryan Acosta (HON) (Tenerife); Ibán Salvador, Luis Miguel Sánchez "Luismi" y Borja Fernández (Valladolid); Simone Grippo (SUI) (Zaragoza)

- Con 2 goles: Héctor Hernández (1p) (Albacete); Mateo García (ARG) (Alcorcón); Tino Costa (ARG), José Ángel Pozo, Francisco Rodríguez "Fran", Jorge Morcillo (1p) y Edoardo Soleri (ITA) (Almería); Ivan Kecojevic (MNE), Dani Romera, Alberto Perea y Jon Ander Garrido (Cádiz); Sasa Markovic (SRB), José Antonio Caro, Sasa Jovanovic (SRB), Javi Galán y Quim Araujo (Córdoba); Samuel Delgado "Samu", Ángel García, Sergio Marcos y David García (Cultural Leonesa); Juan Delgado, Omar Perdomo y Tete Morente (Gimnàstic); Javier Espinosa y Ángel Montoro (Granada); Lluís Sastre, Jair Amador (POR) y Moi Gómez (Huesca); Fran Cruz (Lorca); Antonio Campillo, Ramon Azeez (NIG), Fede Vico (1p), Jaime Romero y Dani Escriche (Lugo); Dani Nieto, Marc Mateu, Ignacio Sánchez "Nacho", Iñigo Pérez, Pape Diamanka (SEN) y Carlos Gutiérrez (Numancia); Roberto Torres, Sebastián Coris, Oier Sanjurjo, Borja Lasso y Robert Ibáñez (Osasuna); José María Angresola "Mossa" y Juan Forlín (ARG) (Oviedo); Santi Comesaña, 'Chori' Domínguez (ARG) y Emiliano Velázquez (URU) (Rayo Vallecano); Juan Domínguez, Vitor Silva (1p) (POR), Fran Carbià y Alfredo Mayordomo "Máyor" y Jorge Miramón (Reus); Pepe Mena, Alejandro Pozo y José Lara (Sevilla Atlético); Sergio Álvarez, Lora y Alexander Mesa "Nano" (Sporting); Carlos Ruiz y Suso Santana (1p) (Tenerife); Giannis Gianniotas (GRE), Fernando Calero y Laurenano Antonio Villa "Toni" (Valladolid); Oliver Buff (SUI) y Javi Ros y Aleix Febas (Zaragoza).

- Con 1 gol: Quim Araujo, Susaeta, Mickael Gaffoor (FRA), Francisco José Perdomo "Nili", Jon Erice y Carlos Acuña (PAR) (Albacete); David Fernández, Laureano Sanabria "Laure", Marco Sangalli, Esteban Burgos (ARG), Carlos Bellvís, Asdrúbal Padrón, David González "Nano", Bruno Gama (POR) y Daniel Toribio (Alcorcón); José Antonio García "Verza", Gaspar Panadero, Sulayman Marreh (GAM) y Hicham Khaloua (Almería); Iñigo Ruiz de Galarreta, David Concha, Juan Miranda, Marc Cucurella, Vitinho (BRA), Monchu y Ballou (CAN) (Barcelona B); Mohamed Traoré (Cádiz); Edu Ramos, Carlos Caballero, Alejandro Alfaro, Sasa Jovanovic (SRB), Alex Quintanilla, Álvaro Aguado, Reyes (1p) y José Manuel Fernández (Córdoba); Ángel Bastos, Julen Colinas, Ahmad Yasser (QAT), Iván Garrido, Mario Ortiz, Moutinho (SUI) y Antonio Martínez (Cultural Leonesa); Jean Luc Assoubre (CIV), Xavi Molina, Otar Kakabadze (GEO) y Juan Muñiz (Gimnàstic); Rey Manaj (ALB), Matthieu Saunier (FRA), Germán Sánchez, Víctor Díaz y Sergio Peña (PER) (Granada); Juan Aguilera, Alexander González (VEN), Luis Eduardo Delgado "Luso" y Jorge Pulido (Huesca); Manel Martínez, Carlos Martínez, Miguel Ángel Merentiel, Carlos Carbonell "Tropi", Manuel Onwu, Aly Mallé (MLI), Deshorn Brown (JAM), Alberto Noguera, Antonio López, Fernando García "Nando" y Carlos Pomares (Lorca); Fernando Seoane, Ignasi Miquel, Francisco Fydriszewski (ARG) (1p), Bernardo Cruz, Luis Ruiz, Juan Carlos, Manuel Jesús Vázquez "Chuli" y Nicolás Albarracín (URU) (Lugo); Alberto Escassi y Unai Medina (Numancia); Aridane Hernández, Lucas Torró, De las Cuevas y Enrique Barja (Osasuna); Cotugno (URU), Steven Prieto, Diego Fabbrini (ITA) y Ramón Folch (Oviedo); Antonio Amaya y José Antonio Dorado (Rayo Vallecano); David Querol, Atienza y David Haro (Reus); José Joaquín Matos (1p), Marc Gual (1p), Aitor Cantalapiedra y Cristian González (URU) (Sevilla Atlético); Carlos Castro, Álex Bergantiños, Álex Pérez, Jordi Calavera, Pablo Pérez, Federico Barba (ITA) y Hernán (Sporting); Aitor Sanz y Jorge Sáenz (Tenerife); Alberto Guitián, Ángel García, David Omar "Deivid", Borja Fernández, Anuar Mohamed, Javier Moyano y Toni Martínez (Valladolid); Mikel González, Raúl Guti, Julián Delmás, Vinicius Araújo (BRA) y Bruno Perone (BRA) (Zaragoza).

- Goles en propia puerta: Hugo Álvarez (Alcorcón contra el Córdoba); Xavi Molina (Gimnàstic, contra Sporting); Jorge Sáenz (Tenerife, contra Granada); Alberto Guitián (2) (Valladolid, contra Cultural Leonesa); Mickael Gaffoor (FRA) (Albacete, contra Numancia); Jon Ander Garrido (Cádiz, contra el Lorca); Iván Garrido (Cultural, contra Cádiz); Christian (Oviedo, contra Granada); Bryan Acosta (Tenerife, contra Lorca); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Oviedo); Joaquín (Almería, contra Sporting); Fernando Seoane (Lugo, contra Lorca); Manu Barreiro (Nàstic, contra Numancia); Dani Calvo (Numancia, contra Oviedo); Mickael Gaffoor (FRA) (Albacete, contra Valladolid); Mikel González (Zaragoza, contra Valladolid); Álex Pérez (Sporting, contra Granada); Barreiro (Nástic, contra Huesca); Joaquín (Almería, contra Nástic); Dorca (Alcorcón, contra Sporting); René (Almería, contra Valladolid); Dorado (Rayo, contra Lorca); Diego Johannesson (Oviedo, contra Zaragoza); Francisco Javier Atienza (Reus, contra Cultural Leonesa); Jorge Morcillo (Almería, contra el Huesca); Lucas Aveldaño (ARG) (Tenerife, contra Numacia); Gorka Elustondo (Rayo Vallecano, contra Sporting); Aythami Artiles (Córdoba, contra Numancia); Hugo Álvarez (Alcorcón, contra Numancia); Ramón Folch (Oviedo, contra Valladolid); Matthieu Saunier (FRA) (Granada, contra Cultural); Carlos Gutiérrez (Numancia, contra Lorca); Ramón Folch (Oviedo, contra Sevilla Atlético); René (Almería, contra Córdoba); Unai Medina (Numancia, contra Sevilla Atlético), Borja San Emeterio, del Sevilla Atlético contra el Numancia.