Jeroni Fajardo gana en Japón y es el nuevo líder del mundial

Redacción Deportes, 2 jun (EFE).- El español Jeroni Fajardo (Gas Gas) consiguió el triunfo en la jornada del sábado en el circuito Twin Ring Motegi de Japón y se coloca como nuevo líder del mundial, por delante del también español Toni Bou (Montesa).

Fajardo se vio favorecido por su mala clasificación del viernes, que le hizo salir en las primeras posiciones con lo que encontró más agarre en las ruedas y pudo firmar una primera vuelta perfecta con cero puntos de penalización.

Los once puntos de penalización de la segunda vuelta le permitieron a Fajardo obtener la victoria, la primera desde 2009, y romper el casi dominio absoluto del multicampeón mundial Toni Bou.

"Casi no me lo creo. Me sentí cómodo después del problema en la calificación. Sabía que podía hacerlo, pero es muy fácil cometer un error. Mi primera vuelta ha sido increíble y en la segunda sólo cometí errores en las secciones más difíciles. Ha sido un día increíble", dijo Fajardo.

El español Adam Raga (TRRS) se recuperó de su decepcionante actuación de hace dos semanas y se alzó con el segundo puesto, gracias a una gran segunda vuelta en la que sólo tuvo cinco puntos de penalización.

Bou fue tercero y Jaime Busto (Gas Gas) fue quinto y se coloca tercero del mundial.