España quinta de Europa en conjuntos y finalista también en mixto

Guadalajara, 2 jun (EFE).- El equipo español de gimnasia rítmica, compuesto por Ana Gayán (capitana), Clara Esquerdo, Mónica Alonso, Alba Polo, Victoria Cuadrillero y Sara Salarrullana, concluyó en quinta posición general el campeonato de Europa que disputa en Guadalajara y, además, estará este domingo en las dos finales por aparatos tras clasificarse para la del ejercicio mixto.

Las españolas acabaron quintas con 37.050 puntos, por detrás de Rusia, Italia, Bulgaria y Ucrania.

Este resultado da derecho a España a participar el año que viene en los Juegos Europeos de Minsk, para los cuales se clasifican directamente las seis primeras naciones en Guadalajara.

El ejercicio del equipo español de este sábado, en la modalidad de cuerda y pelotas, fue muy correcto, sin caídas, aunque con algunos fallos de coordinación y desplazamientos para alcanzar los aparatos, y obtuvo 17.850 puntos, resultado con el que se aupó hasta la quinta plaza de la calificación general de conjuntos.

Las gimnastas entrenadas por Sara Bayón, que ya habían logrado ayer su pase a la final en la modalidad de cinco aros, quedaron séptimas en la general por países, que engloba por primera vez las notas de los conjuntos sénior y las individuales júnior, una novedad del actual ciclo olímpico.

Tras el éxito de la medalla de plata en los Juegos de Río de Janeiro 2016, se está produciendo el cambio generacional en la gimnasia rítmica española, y el trabajo empieza a dar frutos.

"Estoy muy contenta", declaró a EFE Anna Baranova, seleccionadora nacional española. "Este equipo es muy joven, y en su primer campeonato de Europa sénior han estado sometidas a mucha presión", agregó.

"Hemos dado un gran paso para mostrar que éste será un equipo grande. Yo siempre confío en este equipo, porque sé que son grandes", aseguró Anna Baranova.

La seleccionadora nacional comentó que "a veces le falta paciencia a la gente", y añadió que "son niñas que necesitan tener sus fallos y adquirir experiencia para alcanzar la confianza necesaria".

"Paso a paso están aprendiendo que hay que luchar. Por ellas, por España, y tras haber participado en ese campeonato han visto que pueden, no tengo ninguna duda", dijo.

Jesús Carballo, presidente de la Federación Española de Gimnasia, también se mostró "muy contento por el trabajo que ha hecho el equipo. Se nota la progresión de este equipo, tanto el conjunto como las júnior". "Tengo claro que tienen un gran futuro por delante", añadió.

Las juniors individuales completaron su actuación igualmente satisfechas.

Elisa Pérez, quien se estrenó en un campeonato de Europa, declaró al término de sus ejercicios de cinta y mazas: "He disfrutado como nunca y me he sentido arropada por el público y por las personas que me han estado animando hasta el último segundo, a pesar de los fallos, tengo muy buenas sensaciones".

Con un notable alto en expresión y disfrute, y con un grado de dificultad alto, sólo algunos fallos pusieron un lunar en la espléndida actuación de Elisa Pérez, ante un pabellón abarrotado y un público entregado a su actuación.

Olatz Rodríguez, quien ya estaba clasificada para la final júnior individual en aro, también compitió en la categoría de cinta y acabó decimoquinta en la clasificación individual júnior.

"Hw estado muy a gusto sobre el tapiz, aunque con algunos nervios. Me ha hecho mucha ilusión que mi primer campeonato de Europa se haya celebrado en España", comentó.

Por último, Paula Serrano, quien participará en la final júnior individual en pelota, también participó esta tarde en la prueba con las mazas.