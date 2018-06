Córdoba se salva goleando al Sporting, que promocionará desde el cuarto

Córdoba, 2 jun (EFE).- El Córdoba logró su salvación tras golear a un Real Sporting de Gijón (3-0) que perdió el tercer puesto y buscará el ascenso a Primera desde el cuarto -en la promoción-, en un partido que los andaluces dominaron claramente, en el que Sergi Guardiola abrió el marcador en el minuto 10, Quintanilla anotó antes del descanso y Aguado marcó el tercero y definitivo a uno del final.

Los blanquiverdes, con la mejor entrada de las últimas cinco temporada con un Arcángel prácticamente lleno con más de 20.000 espectadores, salieron más intensos que el Sporting y a los cuatro minutos Sergio Aguza ya puso a prueba a Mariño con un tiro raso desde la frontal que el meta paró en dos tiempos.

Seis minutos después Aguza asistía a Sergi Guardiola y el 'pichichi' abría el marcador batiendo por alto a un Mariño que acababa de evitar otro gol instantes antes, pero ya no pudo en el tercer tiro a puerta de los cordobesistas en diez minutos.

Con el júbilo en la grada de un enfervorecido Arcángel pudo llegar el segundo. Fue en una rápida salida a la contra, en la que Reyes con un cambio de juego de banda a banda dejó a Fernández sólo ante el meta del Sporting, aunque el gallego hizo su tercera parada de mérito ante la auténtica avalancha del juego ofensivo de los pupilos de José Ramón Sandoval.

El Sporting parecía que no había entrado en juego, salvo su guardameta, y no fue hasta superado el ecuador de la primera parte cuando gozó de su primera oportunidad, aunque no tiró a puerta, porque Isma López remató alto y mal cuando se había quedado libre de marca en el punto de penalti ante Kieszek.

Sin embargo, esa llegada quedaría en anécdota, porque a la media hora de juego el Córdoba hacía el segundo. Fue a la salida de una falta lateral que peinó Aythami y llevó a la red Quintanilla, intercambiando los papeles del gol que dio el triunfo en Reus. Nuevo estallido de júbilo de una hinchada blanquiverde que cada vez veía más real el milagro de la permanencia.

Tras el paso por los vestuarios el Córdoba controlaba sin muchos apuros ante un Sporting que no apretaba. Con todo, a los ocho minutos de la reanudación Álex López pudo acortar distancias tras rematar con Kieszek batido desde el interior del área, pero Quintanilla sacó bajo palos para despejar a córner.

La respuesta del Córdoba no se hizo esperar y en dos minutos, primero Aguza y luego Sergi Guardiola pudieron hacer el tercero, pero sus disparos salieron fuera por poco.

La fiesta se instaló en El Arcángel a veinte minutos del final con el partido totalmente controlado y en sus cánticos de alegría el cordobesismo repudió al anterior propietario de la entidad, Carlos González, que había abandonado a su suerte al club hasta que se produjo la venta en enero.

A un minuto el final el canterano Álvaro Aguado, tras robar el balón en la medular y recorrerse medio campo, se plantó delante de Mariño para hacer el tercero para cerrar el partido y la salvación más increíble en la historia categoría de plata del fútbol español.

- Ficha técnica:

3.- Córdoba CF: Kieszek, Fernández, Valentín, Aythami, Quintanilla, Javi Galán; Edu Ramos, Aguza (Quim Araujo, min. 81), Aguado; Reyes (Alfaro, min. 71); Sergi Guardiola (Eneko Jauregi, min. 87).

0.- Real Sporting de Gijón: Mariño; Lora, Álex Pérez, Barba, Canella (Jony, min. 58), Álex Bergantiños, Pablo Pérez, Álex López, Isma López; Carmona (Castro, min. 70), Michael Santos (Rubén García, min. 765).

Goles: 1-0, min. 10: Sergi Guardiola; 2-0, min. 31: Quintanilla; 3-0, min. 89: Álvaro Aguado.

Árbitro: José Antonio López Toca (colegio cántabro), que amonestó al local Aythami, así como a los visitantes Álex Pérez y Pablo Pérez.

Incidencias: Partido de la última jornada de la Liga 1|2|3 de la temporada 2017-18, disputado en El Arcángel, con terreno de juego en buenas condiciones, ante 20.306 espectadores.