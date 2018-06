Cervera: "No se puede jugar un partido así cuando te juegas la vida"

Granada, 2 jun (EFE).- El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, dijo que firmaron "un mal partido" y que "no se puede jugar" como jugaron los suyos ante el Granada después de que el Cádiz se quedara sin disputar las eliminatorias de ascenso a la Liga Santander al perder este sábado por 2-1 en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

"No se puede jugar un partido como se ha jugado hoy. Hay que reflexionar, tomar nota y tomar decisiones porque no se puede jugar un partido así cuando te juegas la vida", dijo un enfadado Cervera en la rueda de prensa posterior al choque.

"Ha sido un mal partido. Este equipo tiene una manera de jugar, que es a base de robo, intensidad, contundencia.... hoy queríamos jugar al fútbol y no hemos dado tres pases seguidos ante un equipo que no se jugaba nada", añadió el entrenador del Cádiz.

"Cuando nos jugamos la vida, en Barcelona y aquí, ante un descendido y otro que no se juega nada, no hemos sido capaces. Estuvimos la pasada semana metidos hasta el últimos minuto y dos equipos que no se jugaban nada nos han sacado, seguramente porque no merecemos estar ahí", añadió Cervera.

Sobre la posible presión con la que jugaron los suyos, comentó que "para ser buen jugador de fútbol hay que saber jugar todos los partidos" y que "si no hay que ir a jugar o a entrenar a otro equipo, no a uno que lucha por ascender".

Cervera pidió "sacar conclusiones y consecuencias de todo y luego decidir qué hacer el año que viene y dónde se quiere estar", insistiendo en que "se puede perder pero hay que hacerlo de otra manera".