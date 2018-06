Viñales afirma que "la caída de Pirro parecía irreal, de vídeo juego"

Scarperia , 1 jun .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), quien consiguió la segunda posición al término de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia de MotoGP dijo que el accidente del italiano Michele Pirro con su Ducati Desmosedici GP18 fue "un horror" y afirmó que "la caída parecía irreal, de vídeo juego".

"Todos nos asustamos mucho cuando vemos bandera amarilla en la primera curva, porque una caída ahí es dura y hemos tenido mucha suerte de que esté bien, así que estoy más contento por eso que por la segunda posición conseguida", reconoció el piloto de Yamaha.

Sobre la caída explicó Viñales que ese "es un punto en el que hay que prestar mucha atención cuando frenas, porque llegas con la moto tumbada y, depende de cómo frenas, se cierra un poco de delante".

"Siempre tienes que llegar recto y frenar tranquilo al principio ya que es un punto difícil, uno de los más difíciles del Mundial, pero es un circuito excelente", resaltó Viñales, quien dijo que con sus resultados "se han reflejado las mejores de Montmeló".

"Con alta temperatura me he sentido muy bien y aunque ha sido difícil mantener un ritmo con tanta bandera roja, creo que podemos mostrar un gran potencial aquí y hay que seguir trabajando y encontrar una puesta a punto que vaya bien, porque en unos sitios sí que va, pero no en otros, aunque realmente es otra historia comparado con Jerez y Le Mans", reconoció Viñales.

No obstante, Maverick Viñales reconoció que la tracción en su moto no había mejorado pero dijo sentirse "mucho mejor con el tren delantero para atacar mejor las curvas ya que la moto gira un poco más y eso ayuda mucho".