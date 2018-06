Es urgente dar prioridad y financiar la lucha contra enfermedades crónicas

Ginebra, 1 jun (EFE).- La lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles debería ser una prioridad mundial y no lo es, por ello es acuciante revertir la falta de voluntad política, y encontrar la financiación con la que dotar planes de acción urgentes y a largo plazo.

Este es el mensaje que hoy transmitió la comisión de alto nivel establecida para encontrar soluciones que ayuden a prevenir y controlar las enfermedades crónicas no transmisibles: enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, dolencias respiratorias y desórdenes mentales.

La comisión está copresidida por los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, y de Finlandia, Sauli Niinistö; por la ministra de Sanidad rusa, Veronika Skvortsova y por la exministra de Sanidad y Educación de Pakistán, Sania Nishtar.

Conformada en febrero por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, la comisión tenía por objetivo redactar un informe de evaluación y recomendaciones que fue presentado hoy.

El estudio demuestra que a pesar de la evidencia enorme de la carga mórbida de estas enfermedades, falta compromiso político para dar prioridad a la lucha contra estas dolencias e inversión para implementar políticas concretas.

Según la OMS, cada año siete de cada diez muertes en el mundo son causadas por una enfermedad no transmisible, y más de 15 millones de personas de entre 30 y 70 años fallecen cada año prematuramente a causa de una de estas patologías.

Los países con ingresos medios o bajos están cada vez más afectados, y en ellos se produce la mitad de las muertes prematuras.

El consumo de tabaco y de alcohol, la obesidad, las dietas poco saludables e inactividad física son los principales factores de riesgo y de exacerbación de este tipo de dolencias.

La demencia es una de las diez principales causas de muerte en el mundo, y casi 800.000 personas se suicidan anualmente.

Una de las primeras constataciones es que si no hay un cambio de rumbo radical, no se logrará la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de reducir en un tercio las muertes prematuras por las enfermedades no transmisibles.

Otra es que si bien se han escrito muchos planes nacionales, pocos se han implementado, sobre todo por falta de financiación.

Un ejemplo es que los 78 países más pobres del mundo podrían salvar 8 millones de vidas de ahora a 2030 si invirtieran 1,27 dólares por ciudadano anualmente en prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, según un informe de la OMS.

Además, si implementaran esta inversión, los países en desarrollo podrían ahorrarse hasta 350.000 millones de dólares en el mismo periodo.

El informe constata que muchas vidas podrían salvarse con un diagnóstico más temprano y una mejora del acceso al tratamiento.

Para lograrlo, la comisión recomienda que los jefes de Estado y de Gobierno asuman la responsabilidad de la lucha contra estas enfermedades en lugar de delegarla en los ministros de Salud, en aras a implementar medidas transversales.

Otra sugerencia es que los gobiernos debería establecer una serie de prioridades en función de sus características e incluir la lucha contra este flagelo en los planes de seguridad social.

Asimismo, la comisión sugiere que se refuerce la colaboración con la sociedad civil y el sector privado, y que se desarrollen sistemas de rendición de cuentas.

Finalmente, la comisión recomienda desarrollar un nuevo paradigma económico para financiar las acciones de lucha contra las enfermedades crónicas.