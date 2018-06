La última obra de Stpehen King reina en Estados Unidos

Redacción internacional, 1 jun (EFE).- El prolífico rey de los best sellers de terror, Stephen King, sigue demostrando que tiene cuerda para rato y a sus 70 años acaba de situarse en el número uno de Estados Unidos con su última novela, "The Outsiders".

Y ya hay fecha de publicación, el 30 de octubre, para su siguiente trabajo, "Elevation", que se convertirá en la novela número 59 de su carrera.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Die Tyrannei des Schmetterlings" - Frank Schätzing (Kiepenheuer & Witsch).

2.- "Heimliche Versuchung" - Donna Leon (Diogenes).

3.- "Kluftinger" - Volker Klüpfel; Michael Kobr (Ullstein).

4.- "Die Geschichte der Bienen" - Maja Lunde (btb).

No ficción:

1.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast (C. Bertelsmann).

2.- "Jäger, Hirten, Kritiker" - Richard David Precht (Goldmann).

3.- "Kleinhirn an alle" - Otto Waalkes (Heyne).

4.- "Schluss mit euren ewigen Mogelpackungen!" - Peter Hahne (Bastei Lübbe).

Fuente: Der Spiegel.

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta).

2.- "Mafalda, lo mejor" - Quino (Los Libros Más Pequeños del Mundo).

3.- "El apartamento" - Danielle Steel (Plaza & James).

4.- "Bellas durmientes" - Stephen King y Owen King (Plaza & Janes).

No ficción:

1.- "La dieta del metabolismo acelerado" - Haylie Pomroy (Grijalbo).

2.- "Paz, amor y jugo verde" - Marina Borensztein (Planeta).

3.- "The Healthy Book" - Maria Florencia Fernández (Planeta).

4.- "Emoción y sentimientos" - de Daniel López Rosetti (Planeta).

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "Ainda Sou Eu" - Jojo Moyes (Intrínseca).

2.- "Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD (Globo).

3.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro).

4.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta).

No ficción:

1.- "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

2.- "O inferno somos nós" - Leandro Karnal e Monja Coen (Papirus).

3.- "Jesus. O Homem Mais Amado da História" - Rodrigo Alvarez (LeYa).

4.- "A Elite do Atraso" - Jessé Souza (LeYa).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Los divinos" - Laura Restrepo - (Penguin Random House).

2.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas - (Planeta).

3.- "Un grito de amor desde el centro del mundo" - Kyoichi Katayama - (Penguin Random House).

4.- "La noche que mataron a Bolívar" - Mauricio Vargas - (Penguin Random House).

No Ficción:

1.- "Historia de Colombia y sus oligarquías" - Antonio Caballero - (Planeta).

2.- "Historia mínima de Colombia" - Jorge Melo - (Planeta).

3.- "Hoy es siempre todavía" - Alejandro Gaviria - (Planeta).

4.- "El Nobel" - Vicky Dávila - (Penguin Random House).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Con un cassette y un boli bic" - Defreds Jose. A. Gómez Iglesias (Espasa).

2.- "Lejos del corazón" - Lorenzo Silva (Destino).

3.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta).

4.- "Las almas de Brandon" - Cesar Brandon (Espasa).

No ficción:

1.- "La edad de la penumbra - Catherine Nixey (Taurus).

2.- "Imperiofobia y la leyenda negra" - María Elvira Roca Barea (Siruela)

3.- "La voz de tu alma" - Laín García Calvo (Autor-editor).

4.- "Morder la manzana" - Leticia Dolera (Planeta).

Fuente: La Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Outsider" - Stephen King (Scribner).

2.- "The Handmaid's Tale" - Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt).

3.- "The Alice Network" - Kate Quinn (William Morrow).

4.- "Little Fires Everywhere" - Celeste Ng (Penguin).

No ficción:

1.- "Fact and Fears" - James R. Clapper y Trey Brown (Viking).

2.- "12 Rules for Life" - Jordan B. Peterson (Random House).

3.- "The Subtle Art of Not Giving a F·ck" - Mark Manson (Harper).

4.- "How to Change Your Mind" - Michael Pollan (Penguin).

Fuente: Amazon.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Une fille comme elle" - Marc Levy (Robert Laffont / Versilio).

2.- "La jeune fille et la nuit" - Guillaume Musso (Calmann-levy).

3.- "La dernière des Stanfield" - Marc Levy (Pocket).

4.- "Un appartement à Paris" - Guillaume Musso (Pocket).

No ficción:

1.- "Le lambeau" - Philippe Lançon (Gallimard).

2.- "Un été avec Homère" - Sylvain Tesson (Des Equateurs).

3.- "Les lecons du pouvoir" - François Hollande (Stock).

4.- "Les chemins de l'essentiel" - Jacques Attali (Fayard).

Fuente: Edistat.

ITALIA:

Ficción:

1.- "Stelle o sparo" - ZeroCalcare e Alberto Madrigal di Nova (BAO).

2.- "La scomparsa di Stephanie Mailer" - Joel Dicker (La nave di Teseo).

3.- "Macerie prime. Sei mesi dopo" - Zerocalcare (Bao Publishing).

4.- "Caffe amaro" - Simonetta Agnello Hornby (Feltrinelli).

No Ficción:

1.- "Guerriero. Storie di sofisticata ignoranza" - Gué Pequeno (Rizzoli).

2.- "Gaudete et exsultate" - Francesco (Edizione San Paolo).

3.- "La vita e i giorni. Sulla vecchiaia" - Enzo Bianchi (Il Mulino).

4.- "L'arte della guerra" - Sun Tzu (Feltrinelli).

Fuente: Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "El jardín de las mariposas" - Dot Hutchison (Planeta).

2.- "Yo soy Simón" - Becky Albertalli (Puck).

3.- "Ready Player One / Edición película" - Ernest Cline (Nova).

4.- "Una novela criminal" - Jorge Volpi (Alfaguara).

No ficción

1.- "¿Y ahora que México? México ante el 2018" - Universidad de Guadalajara (Debate).

2.- "2018 La salida" - Andrés Manuel López Obrador (Planeta).

3.- "Fuego y furia en las entrañas de la Casa Blanca de Trump" - Michael Wolff (Temas de hoy).

4.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2" - Elena Favilli (Planeta).

Fuente: Librerías El Sótano.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Cebola crua com sal e broa" - Miguel Sousa Tavares (Clube do Autor.

2.- "Meridiano 28" - Joel Neto (Cultura Editora).

3.- "Jogos de raiva" - Rodrigo Guedes de Carvalho (Dom Quixote).

4.- "Estuário" - Lídia Jorge (Dom Quixote).

No ficción:

1.- "Quem meteu a mão na caixa" - Helena Garrido (Edições Contraponto).

2.- "Os ricos" - Maria Filomena Mónica (A Esfera dos Livros).

3.- "O homem que sou" - Tony Carreira (Contraponto).

4.- "A arte subtil de saber dizer que se foda" - Mark Manson (Desassossego).

Fuente: FNAC/Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Dead If You Don't" - Peter James (Macmillan).

2.- "The Burning Chambers" - Kate Mosse (Mantle).

3.- "The Falcon of Sparta" - Conn Iggulden (M Joseph).

4.- "The Tattooist of Auschwitz" - Heather Morris (Zaffre).

No ficción:

1.- "12 Rules for Life" - Jordan B Peterson (Allen Lane).

2.- "Arnhem" - Antony Beevor (Viking).

3.- "On Leopard Rock" - Wilbur Smith (Zaffre).

4.- "Natives" - Akala (Two Roads).

Fuente: "The Sunday Times".