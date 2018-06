Sara Hebe: "Muchas mujeres desean escuchar voces femeninas"

Barcelona, 1 jun (EFE).- La rapera argentina Sara Hebe, de gira por Europa estos meses tras editar un recopilatorio en España de sus tres primeros discos antes de publicar el cuarto, a finales de año, ha dicho a Efe que se ha hecho un hueco en una escena tan masculina porque "muchas mujeres desean escuchar voces femeninas".

Sara Hebe (Trelew, 1983) pasó de bailar hip hop y de actuar en el teatro popular a empezar a escribir letras que encajaba en ritmos en su primer disco, "La Hija Del Loco" (2009), con el que participó un año después en el Foro Social Mundial de Porto Alegre y representó a Argentina en la 5ª Cumbre Internacional de Hip Hop, celebrada en Caracas (Venezuela).

En 2012 publicó su segundo álbum, "Puentera", producido por su mano derecha, Ramiro Jota, responsable también del tercero, "Colectivo vacío" (2015), y el año pasado el sello manresano Propaganda pel Fet! editó "Sara Hebe", un recopilatorio con un tema inédito, "No hay fronteras", viejos éxitos como "Esa mierda", "Triple Nac" (con las sevillanas KMK Crew), "Asado de fa", "El juego de la Luna" o "Desesperada", y colaboraciones con los valencianos Mafalda ("La llorona"), los madrileños Tremenda Jauría ("Bebeacheeme") o los catalanes Widi One ("Ponle unos brillos man").

"De adolescente escuchaba a los Beastie Boys y a María Marta (grupo argentino de hip hop), bailaba dancehall, empecé a estudiar teatro popular, lo uní todo, me animé a escribir y dejé lo otro para hacer discos", expone Sara Hebe sobre sus inicios en la cultura hip hop, donde buscaba "opinar a través de la poesía" sobre su "versión de la situación en Argentina y en el mundo".

Pero, asimismo, quería ser fiel a la palabra rap (rhythm and poetry) y "hacer poesía con ritmo", lo que le permitió "encontrarme con mucha música, conocer a Ramiro Jota y escribir también de cosas personales".

La entrada de Ramiro Bochatay (Ramiro Jota) da un vuelco a su carrera, pues "comenzamos juntos, cuando él empezaba a hacer instrumentales, y produjo dos temas de mi primer disco y todo el segundo y el tercero y también toca en directo".

Esa colaboración crea un sonido "punk y extraño, pero propio" donde el hip hop es "la columna vertebral", pero que se nutre también de la cumbia, el reggae, el dancehall, la chacarera, el rock, la electrónica, el funk o el punk.

"Somos de una época -relata Hebe- donde no estaba todo tan mezclado, pero escucho de todo y vengo del punk, del rock y de la cumbia, que arrasa en Argentina".

Tras actuar en Zaragoza, Madrid y Barcelona el pasado fin de semana, Hebe inicia hoy viernes una gira por Alemania, Suiza y Francia, con catorce conciertos durante todo el mes de junio, para volver en julio (día 5, Madrid -Caracol-; día 7, Sagunto; día 11, Valencia; y día 23, Blanes -Girona-) y agosto (día 2, Candeleda -Ávila- y día 3, Bueu -Pontevedra-) a España y actuar asimismo en Francia, Alemania e Italia; acompañada por Ramiro Jota -beats, bajo, guitarra y sampler- y Edu Morote -batería-.

En sus conciertos abundan las mujeres porque "soy feminista y las chicas se sienten identificadas. El público tiene ganas de bandas con mujeres y de escuchar voces femeninas porque la historia es machista y es terrible la justicia patriarcal".

"Ahora están más concienciadas y apoyan ese cambio porque es aberrante el machismo en Argentina, por ejemplo", expone Sara Hebe, sorprendida de su éxito en Alemania porque "no entienden el idioma y lo principal de lo mío son las letras", adonde llegó siguiendo la estela de los argentinos Kumbia Queers.

A finales de año verá la luz su cuarto disco, producido por Ramiro Jota, aunque también hay instrumentales de otros productores, y de los que ahora ya interpreta un par de piezas en directo, sobre todo "Violeta perro".

Con este álbum, proseguirá en su línea de "autogestión e independencia", ya que nunca ha trabajado con sellos discográficos, y aunque actúa en algún festival patrocinado -"si no, no hay casi sitios", razona-, no lo hace nunca para "movidas de gobiernos con los que no estoy de acuerdo".

Y para cuando salga el disco, Sara Hebe lo presentará en el Teatro Flores de Buenos Aires, un recinto mucho mayor de los que suele pisar y "un lugar mítico" que supondrá "un salto" en su carrera junto a la segunda parte de la teleserie "El Marginal", que mantendrá la banda sonora de la rapera de la provincia de Chubut.