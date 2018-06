Sánchez urge a PP a renovar su liderazgo y "regenerarse" para seguir adelante

Madrid, 1 jun (EFE).- El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha afirmado que lo primero que tiene que hacer el PP para seguir adelante es "renovar" su liderazgo y "regenerarse", insistiendo en que es un partido "enormemente importante" para el sistema político español.

Sánchez, que, si no hay sorpresas, ganará hoy la moción de censura contra Mariano Rajoy, ha insistido en que el PP no es un partido corrupto, pero no ha actuado con la diligencia que debiera para acabar con la corrupción de algunos de sus militantes y dirigentes.