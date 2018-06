Rossi apunta a un problema técnico en la caída de Pirro

Scarperia , 1 jun .- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) apuntó a un posible problema técnico con la moto de su compatriota Michele Pirro como causa de la fuerte caída que sufrió el de Ducati si bien reconoció que tampoco podía asegurarlo porque vio "las imágenes en un teléfono".

"Cuando he visto las primeras imágenes, en el punto donde había caído y he visto a Michele en la tierra, he tenido mucho miedo, porque ahí se va muy fuerte", reconoció Rossi.

"Seguramente ese punto es uno de los que da más miedo de todo el Mundial, si bien creo que ha tenido un problema técnico, porque se cae 30 ó 40 metros más tarde de donde se frena y probablemente la primera vez que ha frenado no ha sentido el freno, y quizás, como se va muy fuerte, ha sentido miedo y ha frenado muy fuerte, ha bloqueado y le ha catapultado por los aires", explicó el campeón italiano.

"Menos mal que no ha golpeado contra nada", señaló Rossi.

"No sé qué se puede hacer en ese punto, quizás se podría allanar un poco el rasante y hacerlo un poco más plano, esa podría ser una buena idea, pero no es fácil, es un punto peligroso", recalcó.