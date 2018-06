"Natxo" González: Tengo ofertas pero no tengo firmado nada con ningún equipo

Zaragoza, 01 jun (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, "Natxo" González, ha declarado hoy que tiene ofertas de otros equipos pero que no tiene firmado nada con ninguno, tras conocerse ayer que el Deportivo de La Coruña lo habría elegido como técnico para dirigir al equipo gallego para la próxima temporada en Segunda División.

"Tengo ofertas. Es la cosa más normal del mundo cuando se sacan resultados. Si este equipo está entre los mejores es porque además de lo futbolístico ha habido un gran compromiso de todos. Espero que nadie dude, como se está haciendo en algunos casos, de mi dedicación, de mi profesionalidad y de mi compromiso con este club hasta el último momento", ha resaltado el técnico zaragocista en rueda de prensa.

El preparador del Real Zaragoza ha comenzado la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra el Barcelona B hablando de este tema que, en cierta medida, revolucionó ayer a los seguidores del conjunto aragonés.

El técnico vitoriano ha explicado que uno de los puntos fuertes, tanto del cuerpo técnico como de los jugadores, es el "compromiso por un objetivo común". Igualmente ha señalado que en el vestuario hay hombres cedidos que deben volver a sus clubes de origen y nadie duda de su compromiso con el Real Zaragoza, que hay otros que acaban contrato y que no sabe dónde estará su futuro y de los que nadie duda de su compromiso y otros que, por la gran temporada que está haciendo el equipo, tienen ofertas.

"A pesar de todo esto el compromiso es máximo y no permito a nadie que se pueda dudar de mi honestidad, profesionalidad y compromiso con el Real Zaragoza. Tengo unos valores que son los que me han hecho llegar hasta aquí y no voy a permitir a nadie que dude de eso", ha subrayado.

"Natxo" González ha apostillado sobre el tema de su continuidad en el equipo que cuando acabe la temporada "se tomarán las decisiones que se tengan que tomar tanto por un lado como por otro".

Igualmente ha asegurado que esta situación no va a afectar a la marcha del equipo en las eliminatorias de ascenso: "es absurdo que pueda afectar . Todos peleamos por un bien común y si ascendemos, tanto a nivel profesional como económico, a todos nos favorece. Son cuestiones del fútbol y los que vivimos en este circo lo entendemos con más normalidad. No hay que preocuparse".