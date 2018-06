Moreno no quiere "aguar la fiesta a nadie", pero prevé un año "difícil"

Palma, 1 jun (EFE).- El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, ha pronosticado este viernes una temporada "difícil" para su equipo en la Liga 1/2/3 debido al tope salarial que impone a los clubes la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes, y que en el caso del club balear, no superará los cinco millones de euros.

"No quiero aguar la fiesta a nadie, pero habrá que tener muy en cuenta ese tope salarial. El Mallorca estará muy por debajo de otros equipos (en Segunda A) y eso hay que tenerlo claro desde el minuto uno", ha señalado Moreno en la rueda de previa al partido de ida por el título de Segunda B ante el Rayo Majadahonda que se jugará el domingo en Son Moix.

La entidad mallorquinista arrastra deudas importantes de ejercicios anteriores -su principal acreedor es Hacienda- y su presupuesto para la temporada 2018-2019 debe ceñirse a lo que dictaminen los organismos mencionados.

"Es la realidad y no la marcan ni el club ni yo, así que debemos tener los pies en el suelo para, con ilusión y trabajo, conseguir lo que queremos", ha subrayado el técnico mallorquinista.

Ha reiterado, asimismo, que se encuentra "muy a gusto" en el Mallorca, tiene contrato en vigor y le gustaría "cumplirlo".

"El fútbol es muy imprevisible, no quiero asegurar nada, pero la mayoría de los que hemos estado este año seguiremos. No quiero hablar de fichajes, no es el momento, porque la mayoría de los jugadores tiene contrato en vigor y estarán la próxima temporada", ha indicado.

Moreno cree que uno de los aspectos más positivos del ascenso y de la fiesta que se ha vivido en las calles de Palma ha sido recuperar a la "gente joven".

"Ellos tenían ganas de celebrar algo tras años de no hacerlo. Lo he notado en los jóvenes, que vuelven a sentir al Mallorca como su primer equipo. Es cierto que no hemos ganado la Champion ni la Copa del Rey, peor hemos hecho lo mejor en la categoría en la que estuvimos", ha resumido.

Con respecto al partido del domingo y el Rayo Majadahonda, Moreno ha avisado que ninguno de los dos equipos "llegamos con fuerza y ganas para afrontarlo".

"Es una pena que está eliminatoria no se pueda jugar con las mejores garantías tras unas semanas de gran tensión por el ascenso. Pero hay que jugarlo bajo las mejores condiciones, por el escudo, la afición, y yo haré el mejor equipo posible ante un gran rival, al que respetamos mucho", ha subrayado Vicente Moreno.