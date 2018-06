Márquez afirma que en la caída de Pirro "cada uno asume el riesgo que quiere"

Scarperia , 1 jun .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), tercer mejor tiempo del primer día del Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de MotoGP, comentó sobre la caída del italiano Michele Pirro que ese "es un punto en el que la seguridad es suficiente, la escapatoria está bien, pero es un punto en el que se va muy rápido y donde cada uno busca el límite y asume el riesgo que quiere".

"No me gusta poner la palabra peligro porque el peligro o el riesgo cada uno asume el que quiere allí -a final de recta-, y cada uno asume el riesgo que quiere, pero es cierto que es uno de los puntos más críticos del mundial, más difíciles y más.., peligroso no, pero sí que da respeto", continuó explicando Márquez.

"A cualquier piloto que se le mueve la moto mucho y cuando es un movimiento a 350 km/h., las inercias que coges son muy difíciles de parar, pero esperemos que Michele esté bien", dijo el piloto de Repsol Honda, que recordó su accidente en ese punto pues fue "afortunado", y explicó que "se ha movido un poco el muro, hay más escapatoria, pero es un punto en el que si te caes y sales ileso es que has tenido mucha suerte".

Marc Márquez reconoció que haciendo desaparecer el cambio de rasante que hay en ese punto se mejoraría mucho la seguridad ya que "es fácil evitar un poco el riesgo, ya que sacas el cambio de rasante y llegaremos rápido pero no se van a mover las motos y será todo mucho más seguro".

No obstante, el piloto de Repsol Honda dijo que lo pidió en su día "en 2013, pero es un punto de la pista que si cada uno asume el riesgo que quiere es distinto, pero es verdad que sin cambio de rasante sería más fácil, menos peligroso y daría menos respeto".