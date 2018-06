Kike Sola anuncia su retirada "por un tema de motivación"

Bilbao, 1 jun (EFE).- Kike Sola, jugador del Athletic Club las cinco últimas temporadas, anunció a través de un mensaje en las redes sociales su retirada del fútbol a los 32 años, después de 15 como profesional "por un tema de motivación".

"Después de 15 años como profesional y 20 años fuera de casa digo adiós al fútbol. Han sido muchos años llenos de momentos buenos y menos buenos pero siempre me quedaré con lo mejor", señala en su comunicado el delantero navarro.

Sola aclara que "físicamente" se encuentra "muy bien", pero que es ese "tema de motivación" el que le ha hecho tomar "esta dura decisión".

"He podido sentir desde dentro todas las sensaciones que el fútbol me ha brindado y eso me ha hecho ser la persona que soy ahora. (...). La vida continúa así que voy a intentar disfrutarla de otra manera. Con todo el cariño del mundo, Kike Sola", concluye.

Sola fue fichado por el Athletic en el verano de 2013 procedente de Osasuna tras la marcha de Fernando Llorente al Juventus Turín, pero en estos cinco años su aportación en el conjunto bilbaíno ha sido prácticamente testimonial.

El jugador de Cascante -cedido durante este tiempo al Middlesbrough inglés, Numancia y Getafe- únicamente ha participado en 27 partidos con el Athletic, en los que marcó cinco goles.

La última campaña solo jugó el encuentro de ida de la eliminatoria de Copa contra el Formentera y hace unos días el club rojiblanco ya confirmó que no contaría con él para la próxima campaña.