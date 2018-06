JxCat pide a Sánchez que sea "valiente" para escuchar demandas soberanistas

Barcelona, 1 jun (EFE).- El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha pedido hoy al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea "valiente" para afrontar las demandas de los soberanistas, entre las que ha citado las relativas a los dirigentes presos y en el "exilio", levantar el 155 y acabar con la intervención financiera de la Generalitat.

Tras la moción de censura que ha situado a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno, el portavoz adjunto de JxCat -que como tal no tiene grupo en el Congreso porque es exclusivamente del PDeCAT- ha valorado la situación política, en la víspera de que el Govern de Quim Torra tome finalmente posesión.

Pujol ha afirmado que no le gusta el ya expresidente Mariano Rajoy pero tampoco le agrada "de entrada" Sánchez, del que espera que cambie de "actitud" para adoptar un papel de "diálogo y respeto" con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Ha pedido a Sánchez que sea un "presidente valiente", que sepa "escuchar y hablar", y le ha emplazado a fijar "día y hora" para acabar con los "presos políticos", con el "exilio", con el 155 -que teóricamente se levantaría mañana con la constitución del Govern- y la "intervención financiera" de la Generalitat, previa al 1-O.

Pujol no ha querido concretar si lo que reclamarán a Sánchez es un indulto, algo que en todo caso el nuevo Gobierno del PSOE no podría aplicar hasta que no haya condena de los procesados, si es el caso.

El portavoz adjunto de JxCat ha augurado que podrán avanzar con Sánchez si juega en el terreno de "dignidad, libertad, democracia y Cataluña", sin querer entrar en fijar condiciones más concretas en este momento.

"Si antes de hablar (con Sánchez) ponemos condiciones inasumibles no iríamos bien", ha remarcado Pujol, que en todo caso ha prometido ser "firmes en las reivindicaciones" de los independentistas.

El portavoz adjunto del primer grupo independentista del Parlament ha suscrito que "no se puede gobernar España desde la voluntad de ir contra Cataluña" y ha subrayado que se abre una nueva "etapa" después de Rajoy, al que ha tildado de "presidente represor y corrupto del PP".

También ha pedido a Sánchez que no haga buena la cita -atribuida a Josep Pla- que "lo que más se parece a un español de derechas es un español de izquierdas".