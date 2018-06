Hernando dice que el PP es capaz de levantarse y lo hará tras este "tropiezo"

Madrid, 1 jun (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha recalcado hoy que su partido ha demostrado que es capaz de levantarse y afrontar las situaciones difíciles y así harán los populares tras este "tropiezo" de perder el Gobierno.

En declaraciones en el Congreso, Hernando ha rechazado la idea de que el PP se pueda fracturar tras lo ocurrido. "Es que esto no es la UCD", ha dicho el portavoz popular.

Y ha insistido en que si algo ha demostrado el partido es su capacidad para afrontar las situaciones complicadas, tanto las del país como las de la propia organización.

"Esta va a ser nuestra tarea fundamental, levantarnos. Hemos tenido un tropiezo, nos han echado, pero vamos a seguir siendo ese partido responsable que piensa en España", ha apuntado Hernando.

A preguntas de los periodistas, el portavoz del PP ha señalado que es Rajoy el que tendrá que decidir si sigue en la Presidencia del partido y si mantiene su escaño como diputado. Y ha recordado que el PP ha convocado el martes su comité ejecutivo nacional para analizar la situación.

En cualquier caso ha asegurado que estaría "encantado" de seguir teniendo a Rajoy en el Congreso porque es "uno de los parlamentarios más brillantes que ha pasado por la Cámara". Ha añadido que sabe de lo que habla porque lleva 23 años en el Congreso y ha visto "muchos charlatanes", pero "parlamentarios parlamentarios, pocos".

También ha defendido que Rajoy no haya acudido al pleno hasta el final del debate de la moción de censura, ha considerado que "ha hecho muy bien" para que "no le humillaran aún más" y ha asegurado que él mismo le recomendó que no asistiera porque "no era razonable que estuviera allí".

Rafael Hernando ha puesto en valor que el PP es un partido con 860.000 militantes y "mucha gente honesta y honrada" que se ha visto "enormemente perjudicada" y "mancillada".

"Espero que aquellos que nos acosaban y nos acosan en la calle nos dejen en paz", ha añadido.

Por su parte, el diputado Carlos Floriano ha pedido que se deje al PP superar "esta fase que no es fácil" y ha defendido dejar "reposar las cosas".

También ha señalado que hay que esperar a ver qué quiere hacer Rajoy y estar atentos a las "reflexiones" que pueda tener, que siempre serán pensando en "lo mejor para España y el PP".

"Los españoles necesitan un partido como el PP y tenemos que ser un partido útil a eso que los españoles demandan", ha añadido.